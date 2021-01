Deiezioni, residenti di via Udine ai proprietari dei cani: «Puzza incredibile, raccoglietela»

TERMOLI. Una lunga scia di deiezioni canine, spesso calpestate da ignoti malcapitati, spicca sul rosso vivo, da poco sistemato, della pedonale di via Udine. Un problema annoso, ben noto in tutta la città, a cui già il comitato di quartiere aveva cercato una soluzione senza risultati e che si fa più forte in questo periodo in cui, nostro malgrado, ci troviamo costretti a trascorrere in casa molte più ore.

La colpa, neppure a dirlo, è dei padroni maleducati che non raccolgono i bisogni dei propri cani che, con il trascorrere delle ore, provocano olezzo e disgusto in chi, passeggiando o rientrando a casa, si trova a percorrere l’arteria. A lamentarsi, a ragion veduta, sono i residenti di via Udine, esasperati dal malcostume, piuttosto comune, che si sviluppa nel quartiere: «Non è possibile uscire di casa e trovare un “ricordino” lasciato dai cani sul marciapiede», commenta un abitante.

A peggiorare la situazione, non certo idilliaca, è l’olezzo che le deiezioni non raccolte sviluppano con il trascorrere delle ore, rendendo «l’area talmente irrespirabile che la sera fatico a far rientro a casa senza dare di stomaco», racconta una residente a Termolionline. Più provocatorio, ma piuttosto efficace, il commento di una donna che cammina spesso in zona: «Sembra di essere in un nuovo gioco in cui, per vincere, devi saltare i bisognini dei cani dando sfogo a prodezze atletiche degne di uno slalom gigante di sci».

Il problema è sotto gli occhi, e spesso sotto le suole, di molti tanto che il Comune ha posto numerosi cartelli di divieto lungo tutta l’arteria. Avvisi quasi del tutto ignorati visto che a rispettarli sono solo alcuni proprietari responsabili. Nemmeno l’eventualità di una multa, commisurata da una sanzione amministrativa da 25 e 500 euro, sembra scoraggiare in alcun modo i padroni dei cani termolesi.