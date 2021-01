TERMOLI. Salgono a 182.442 i vaccini somministrati in Italia, con l'aggiornamento del pomeriggio odierno a livello nazionale, pari al 38% delle dosi consegnate, ossia 479.700. Il Molise risale la china, superando con 358 somministrazioni (pari al 12%) regioni come Calabria e Sardegna, e lambendo la Lombardia. Nel complesso, 110.192 dosi alle donne e 72.250 agli uomini, con la fascia di età dai 50 ai 59 che ne ha ricevuta di più. Sono state 161.342 le dosi somministrate agli operatori sanitari e socio-sanitari, 11.278 al personale non sanitario e 9.822 nelle Rsa.