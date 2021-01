Carrese a San Martino in Pensilis, il sindaco annulla anche l'edizione 2021

SAN MARTINO IN PENSILIS. La Carrese del 2021 è annullata. È questa la notizia che si apprende dal decreto firmato dal sindaco Giovanni di Matteo questo pomeriggio, martedì 5 gennaio 2021. La causa risiede nell’emergenza da Covid-19 che ha colpito la nostra nazione ed il mondo intero.

Il testo del decreto

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 che ha definito l'epidemia da COVID-19 emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. 30 luglio 2020, n. 83 con cui, fra l'altro, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso Covid-1 9 al 15 ottobre 2020;

VISTO il D. L. 7 ottobre 2020 n. 125 con cui, fra l'altro, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso Covid-19 al 31 gennaio 2021;

VISTI i vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n.630;

CONSIDERATO che:

il territorio italiano risulta interessato dalla diffusione dell'epidemia di origine virale COVID-19;

anche nel Comune di San Martino in Pensilis si sono verificati casi di contagio dal suddetto virus e che è in corso il tracciamento dei contagi e l'indagine epidemiologica; risulta necessario adottare taluni provvedimenti volti a fronteggiare l'eventuale propagarsi del contagio;

DATO ATTO che è appena iniziata la campagna di vaccinazione per contrastare la diffusione del virus Covid-19, i cui tempi non si prevedono brevi;

VALUTATO che il bilanciamento di vari interessi determina l'attuale necessità di salvaguardare il prioritario diritto alla salute attraverso la temporanea sospensione di ogni forma di aggregazione che possa determinare l'ulteriore diffusione del coronavirus;

CONSIDERATO che l'ingresso e la permanenza nel territorio comunale di persone potenzialmente a rischio di trasmissione del virus accrescono in modo esponenziale il rischio di pregiudicare la salute della popolazione comunale;

CONSIDERATO che:

il prossimo 30 aprile è prevista la ultracentenaria manifestazione denominata "CARRESE" sul percorso storico dalla partenza, "Masseria Macrellino", posta in c.da Ramitelli di Campomarino, con arrivo sotto l'arco di via Porta San Martino di San Martino in Pensilis che vede la partecipazione delle Associazioni Carristiche dei Giovanotti, dei Giovani e dei Giovanissimi ed il coinvolgimento di oltre 200 tra personale appiedato e cavalieri e carrieri; la manifestazione è particolarmente sentita dai Sanmartinesi e coloro che sono fuori per motivi di lavoro, studio o altro fanno ritorno in Paese per onorare il Santo Patrono Leo; l'evento richiama spettatori, turisti e cittadini dai paesi limitrofi e non solo, anche da fuori regione; la complessa attività di preparazione propedeutica alla partecipazione alla "CARRESE" richiede durante tutto l'anno un impegno costante da parte dei partecipanti che da gennaio lo è ancor di più sia in termini fisici e temporali che economici;

SENTITI i rappresentanti delle Associazioni Carristiche i quali hanno convenuto, stante la gravità dell'emergenza sanitaria in atto e nel rispetto dei vari Decreti Ministeriali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla prioritaria necessità di preservare da qualsiasi rischio di infezione la popolazione; VISTO l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, artt.50 e 54;

DECRETA

Per le motivazioni sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La ultracentenaria manifestazione denominata "CARRESE" prevista il 30 aprile 2021 DEVE RITENERSI ANNULLATA E NON VERRA' DISPUTATA.

II 30 aprile 2022 i Carri conservano le posizioni acquisite con l'ordine di arrivo del 30 aprile 2019.

INVITA

I cittadini e gli aderenti a ciascuna Associazione a contribuire economicamente, nei limiti delle proprie possibilità, al mantenimento degli animali e delle infrastrutture al fine di preservare e tener viva questa nostra straordinaria tradizione, unica e come tale tratto identitario della nostra Comunità e sintesi della Nostra Storia, Fede e Cultura;

DISPONE

che il presente decreto sia immediatamente esecutivo, pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che lo stesso sia trasmesso:

Al Ministro della Salute;

Al Prefetto di Campobasso;

Al Presidente della Giunta della Regione Molise;

Al Presidente della Provincia di Campobasso;

Alla A.S.Re.M.;

Al Questore della Provincia di Campobasso;

Al Comune di Campomarino;

Alla Stazione Carabinieri di San Martino in Pensilis, alla Stazione Carabinieri di Campomarino, alla Polizia Locale di San Martino in Pensilis ed alla Polizia Locale di Campomarino;

Copia del presente decreto venga notificato ai Presidenti delle Associazioni Carristiche dei Giovanotti, dei Giovani e dei Giovanissimi.