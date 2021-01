Befana a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

SAN MARTINO IN PENSILIS. Da Babbo Natale alla Befana il passo è breve, basta aspettare solo due settimane all’incirca. Così, in piena pandemia, a San Martino in Pensilis, sono i giovani volontari del Sae 112 Onlus a dispensare allegria ai bimbi del paese.

Nella serata di ieri iniziativa gioiosa in zona rossa, con tanto di dedica e autocertificazione della vecchina che porta doni, zucchero o per chi ha fatto le bizze, carbone.

«Perché non si possono spegnere i sogni dei bambini, personalmente vi auguro di trovare amore... serenitàe soprattutto, tanta salute... Buona Epifania a tutti».

Ancora una volta i giovani volontaridel Sae 112 di San Martino in Pensilis hanno voluto unire tutto il paese portando la befana per le strade del paese, un momento di gioia e fratellanza che i volontari con il pieno accordo dell' Amministrazione comunale hanno voluto dare a tutto il paese.

Un abbraccio virtuale solidale per tutti i cittadini chiusi in casa con i propri cari».