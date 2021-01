TERMOLI. “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, col cappello alla romana: viva viva la Befana”. Questa è solo una delle innumerevoli versioni della filastrocca dedicata all’Epifania che ricorre oggi, mercoledì 6 gennaio. La ‘vecchietta’ più famosa del mondo che, a bordo della sua inseparabile scopa, regala dolciumi e leccornie a tutti i bambini del mondo, un po’ come Babbo Natale.

Quest’anno, a causa del Covid-19, l’annuale appuntamento della befana dei Vigili del Fuoco è saltato: nessuna acrobazia per calarsi dalla scuola di Piazza Vittorio Veneto, niente foto di rito con la befana, con i Vigili del Fuoco o accanto ad uno dei mezzi che gli uomini del 115 utilizzano quotidianamente per rendere la nostra vita sicura.

La festa, come detto, è saltata, ma la Befana ha voluto comunque salutare i bambini e dedicare loro un messaggio di gioia e speranza, dando appuntamento a tutti al 2022, con l’augurio che la situazione migliori e si possa tornare ad abbracciarsi.

«Sono un po’ stanca, sia per l’età che per il periodo – ha commentato la Befana – Ho lasciato la scopa sul tetto del Comune per augurare buone feste passate a tutti i bambini, a tutte le famiglie. Sono arrivata in anticipo quest’anno, speriamo che il prossimo anno riusciremo a rivederci. Un saluto speciale ai miei amici Vigili del Fuoco che mi hanno aiutata a scendere dalla scuola. Un abbraccio e un saluto speciale a tutti i bambini e a presto».



«Personalmente condiviso il saluto dalla Befana e lo estendo a tutti i componenti dell'organizzazione hanno aderito entusiasti ed i risultati sono stati eccezionali grazie alla vostra presenza e divulgazione», il messaggio del presidente dell'associazione nazionale dei Vigili del Fuoco Aldo Ciccone.