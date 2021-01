Deroga dei sindaci possibile solo sulle primarie, la precisazione del Comune di Termoli

TERMOLI. L'amministrazione comunale ha pubblicato un post Facebook informando che la deroga per l'apertura delle scuole prevista nell'ordinanza Presidenziale numero 2/2021 è consentita solo per la scuola primaria (ex scuole elementari) ed ogni decisione potrà essere presa, cosi come recita l'ordinanza Regionale: "previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica". Domattina l'Asrem fornirà l'aggiornamento dei dati che verranno confrontati con quelli in possesso dei singoli dirigenti scolastici e tenedo conto del rapporto periodico ISS Covid-19 (Istituto Superiore di Sanità aggiornamento del 8 gennaio 2021 per le singole Regioni). Pertanto ogni decisione sarà subordinata ai risultati della situazione epidemiologica riferita al proprio Comune.