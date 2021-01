Prime centinaia di vaccini nelle Rsa in Molise: dosi a Montenero, Campobasso e Monteroduni

TERMOLI. Terzo giorno di vaccinazioni e per la prima volta, centinaia di dosi sono dedicate alle Rsa del Molise. Tre le strutture prescelte per questo debutto, sulle 96 presenti nel territorio regionale, si tratta della casa di riposo Pistilli a Campobasso, di Villa Santa Maria a Montenero di Bisaccia e dela Residenza dei Saggi a Monteroduni, in provincia di Isernia.