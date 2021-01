TERMOLI. «Il Nostro cuore resta aperto», solidarietà da parte dell’associazione di Cuochi italiana che ha dato vita in diverse regioni italiane a questo evento benefico a vantaggio dei meno abbienti, nuovi e vecchi poveri sempre più soli.

In Molise e a Termoli, in particolare, gli chef associati hanno scelto di farla oggi, giorno dell'Epifania.

Si sono dati appuntamento alcuni chef rinomati di Termoli e Molise capitanati dal presidente della Federazione cuochi regionale Massimo Talia, che ha avuto anche l'apporto del presidente Dse-Tic Vittorio Sallustio.

Loro, insieme ad una decina di colleghi, hanno dato vita all'evento con pranzo da asporto da donare a persone bisognose in collaborazione con la Caritas diocesana.

Hanno preparato e cucinato un pranzo completo per i frequentatori quotidiani della mensa Caritas, che si è trasferita nei locali dell’ex seminario.

Una forma di vicinanza verso chi soffre una situazione di indigenza, purtroppo ampliata in questi ultimi periodi aggravata dalla pandemia.

Evento che, come hanno spiegato nell'intervista i due presidenti Talia e Sallustio, segue altri di questo genere, soprattutto in quei posti colpiti da gravi calamità naturali.

Presso la sede della Curia vescovile in piazza Sant'Antonio, oltre alla distribuzione dei pasti caldi come ci ha spiegato suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas, sono stati donati anche pacchi regalo raccolti per il periodo natalizio da tutte le parrocchie della Diocesi, oltre alla calza della Befana donata dal Lions Club Tifernus.

Tutte le derrate alimentari impiegate per i pasti sono state messe a disposizione dal ristorante Svevia e la preparazione e la cottura è stata eseguita presso il ristorante Salsedine.

Cuochi presenti:

Massimo Talia

Giorgio Sprocatti

Luca Pennica

Giuseppina ed Ernesta Vassolo

Giuseppe Scarano

Andrea Soledad Lopez

Lena Sapio

Salvatore Di Francia

e Vittorio Sallustio Presidente DSE