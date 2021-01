Scuole superiori chiuse fino al 17 gennaio in Molise, ordinanza bis del Governatore Toma

CAMPOBASSO. Nuova ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise, che va a colmare la lacuna che si era venuta a creare rispetto alla vecchia ordinanza del 7 dicembre, ieri prorogata fino al 17 gennaio. Sì, perché quel provvedimento non prendeva in considerazioni le scuole secondarie di secondo grado (o superiori) poiché chiuse per disposizione del Governo.

Ora, pubblicato il decreto da parte del Governo sul rientro dall'11 gennaio, arriva questa ulteriore ordinanza Covid-19, la n. 3 del 6 gennaio 2021, che chiude in presenza le superiori in Molise fino a domenica 17 gennaio.

«Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, dall’11 gennaio 2021 al 17 gennaio 2021 le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 si applicano anche all’attività didattica relativa alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado operanti sull’intero territorio regionale».

Il testo dell'ordinanza.