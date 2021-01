CAMPOBASSO. Sono stati 1.487 i vaccini somministrati nel Molise, di cui 1.437 in 3 giorni, dopo la quota simbolica di 50 del 27 dicembre. Dosi dispensate nei tre ospedali principali e in 4 case di riposo per anziani, come mostra la tabella messa a punto in serata dall'Asrem. All'ospedale San Timoteo di Termoli da lunedì a oggi sono state inoculate 450 dosi del preparato Pfizer-BioNTech.