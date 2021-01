Strisce pedonali inesistenti in via Firenze Copyright: TermoliOnLine

Strisce pedonali inesistenti in via Firenze Copyright: TermoliOnLine

Strisce pedonali inesistenti in via Firenze Copyright: TermoliOnLine

Strisce pedonali inesistenti in via Firenze Copyright: TermoliOnLine

Strisce pedonali inesistenti in via Tevere Copyright: TermoliOnLine

Strisce pedonali inesistenti in via Tevere Copyright: TermoliOnLine

Strisce pedonali inesistenti in via Firenze Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Chi passeggia, per passatempo o per necessità, lungo le vie termolesi sa bene che, quando si tratta di attraversamenti pedonali, bisogna fare affidamento esclusivamente sul buon cuore degli automobilisti: questo non perché chi si mette alla guida non voglia dare la precedenza ai pedoni (anche se molto spesso capita), ma semplicemente perché le strisce pedonali sono sbiadite da tempo.

Non proprio il fiore all’occhiello della città, per dirla in termini efficaci. Dal centro fino alle periferie la situazione non cambia e le zebrate sono solo un lontanissimo ricordo di tempi passati. Un caso eclatante è Contrada Porticone dove, ormai, la pittura bianca si nota a stento (e dire che le attività commerciali e la presenza dell’Istituto Industriale sarebbero un segnale abbastanza deciso per il rinforzo della segnaletica). Cosa dire poi degli scivoli per passeggini e carrozzine? Anche qui sul basolato non esiste più la pedonale.

Situazione identica, ma con aggravante, in via Tevere dove lo scorso mese si è trasferito il discount: in previsione della nuova apertura, il Comune ha ben pensato di creare una rotonda (mano santa per evitare la lunga scia di incidenti verificatisi nei mesi scorsi), dimenticando, però, l’attraversamento per i numerosi residenti che decidono di raggiungere il discount a piedi. «Attraversare è un incubo – riferiscono alcuni passanti – Non sappiamo come comportarci ed abbiamo sempre il timore che qualche auto ci investa».

I cartelli che indicano i passaggi dei pedoni, almeno in alcune zone, esistono ancora, svettando fieri sui vari marciapiedi mentre la segnaletica orizzontale è del tutto assente sia a causa di interventi di ripristino dell’asfalto che per colpa dell’usura del tempo che, unita a pioggia e vento, ha fatto sbiadire quasi del tutto la pittura utilizzata.