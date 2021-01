Positivo al Covid-19 il parroco di Petacciato, il sindaco chiude le scuole fino al 16 gennaio

PETACCIATO. In deroga a quanto stabilito nella giornata di ieri, è arrivata poco fa la notizia secondo cui il sindaco Roberto Di Pardo ha stabilito la chiusura dell’intero Istituto comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato (scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado) a causa di un nuovo contagio da Covid-19 in paese.

Il testo dell’ordinanza

Si comunica alla cittadinanza che

atteso che nella tarda mattinata odierna si è venuti a conoscenza del caso di positività da Covid-19 del parroco del paese;

• considerato che la positività deve essere confermata dal tampone molecolare di competenza dell’ASREM, ma vista la funzione esercitata che pone il soggetto positivo ad avere numerosi contatti con la cittadinanza;

• sentito il dirigente scolastico;

con ordinanza sindacale n.2 del 7 gennaio 2021, in corso di pubblicazione, si è disposta la revoca della propria precedente ordinanza n.1/2021 e la chiusura, in via precauzionale, dell’intero Istituto comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato (scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado) da domani, venerdì 8 gennaio 2021 e fino a sabato 16 gennaio 2021.