​Un anno di crescita per il settore della videoludica europea

TERMOLI. Complice la chiusura temporanea per le sale da gioco di tipo fisico e i centri scommessa, il settore del gioco digitale ha avuto un aumento sostanziale, contro ogni previsione per questo 2020 che volge ormai al termine. Il dato raccolto durante i primi 10 mesi di questo periodo ci dicono di una crescita esponenziale che non si verificava ormai da lungo corso, in pratica da quando i casinò online avevano deciso di puntare sulla tecnologia mobile, sviluppando e implementando le app di gioco per smartphone e tablet.



Tutta la filiera del gioco digitale ha assistito a un vero e proprio boom, derivato in parte dal passa parola, da una mancanza di alternative e dal fatto che lo svago e il relax durante il tempo libero è stato equamente suddiviso per queste macro aree: visione di film, serie tv e documentari attraverso i portali di streaming online, giochi di categoria arcade, sportivi, strategici e sparatutto, giochi e attrattive che costituiscono l’offerta attuale odierna per i casinò online.

Statistiche sull’industria del gioco

Le percentuali già durante la seconda parte del 2019 indicano come vi sia stato un afflusso maggiore rispetto alle passate stagione, con un dato che ha premiato un po’ tutte le attrattive che costituiscono la filiera del gioco digitale. Sono cresciute infatti le quote per i principali giochi come la roulette, europea e americana, il blackjack e il baccarat, per i giochi di carte di abilità, le varie slot machine con jackpot progressivi, videopoker, dadi e via dicendo. Il traffico arriva e attinge dall’utenza che accede direttamente da smartphone e tablet di ultima generazione.

Il mondo delle app di gioco tra il 2015 e il 2020

Tra il 2015 quando le app di gioco sono diventate operative fino ai dati che coprono interamente il primo semestre del 2020, siamo passati infatti dal 25% al 67-70% degli utenti che esegue accesso attraverso dispositivo mobile. Le app che sono state scaricate durante il 2020 appartenenti al settore del gioco, nella sua interezza sono davvero moltissime, non a caso Google Play Store e App Store hanno deciso di dividerle in base ai generi, alle categorie di riferimento, per avere un quadro maggiormente preciso su questo tipo di fenomeno.

Il gioco online è in crescita da qualche tempo, anche se proprio dopo il 2018 sembrava essere arrivato alla fase di massima espansione, in termini di dati percentuali. Durante il 2020 tuttavia c’è stato un grande ritorno anche nei confronti delle poker room, sia per il poker da torneo che per la sua versione cash, mentre sono state introdotte delle versioni snap di gioco, come è avvenuto anche per il gioco del blackjack.

Come funziona il gioco dal vivo

Il blackjack, ad esempio è tra i giochi di abilità più popolari e diffusi per la filiera dei casinò digitali, segno che ci possono essere mode che durano e che cambiano, anche grazie al ruolo che queste attrattive possono svolgere all’interno di una sala da gioco virtuale.

Molti siti si sono attrezzati e oggi propongono una simulazione di gioco davvero molto realistica, grazie alla tecnologia odierna che ci mostra il point of view, come avviene nel cinema d’azione e di genere, grazie a fotocamere molto compatte e con un’alta definizione che lavora a servizio delle sale da gioco virtuali. Il casino online soprattutto quello in modalità dal vivo è sempre più richiesto e gettonato, indicando come la tecnologia e l’innovazione possano fare la differenza. Lo stesso si è detto per le ultime novità che riguardano la possibilità di giocare in realtà aumentata attraverso l’utilizzo di visori. Una nuova frontiera per il gioco digitale, che mostra come ci sia sinergia tra i versi settori, dal gaming al gambling, fino ad arrivare all’eSport, una delle novità assolute di questi ultimi anni, è un gioco capace di mischiare, in modo efficace, lo sport e il mondo dei videogames.

Vantaggi del gioco dal vivo online

Per molti clienti di casinò dal vivo, la possibilità di guardare le azioni e i movimenti del dealer è un vantaggio cruciale. Soprattutto per quei giocatori che dubitano dell'integrità del generatore di numeri casuali utilizzato nella maggior parte delle applicazioni di gioco. Inoltre, la trasmissione video rallenta un po'il processo, ma questo rende il tutto ancora più eccitante: non puoi stare fermo mentre guardi come vengono distribuite le carte o come gira la pallina sulla ruota della roulette. I croupier dal vivo creano la sensazione di presenza, che ti consente di provare le emozioni di un essere in un casinò tradizionale.