Tra shopping natalizio, restrizioni e saldi, l'inverno a singhiozzo dei commercianti

TERMOLI. Calendario a singhiozzo per quanto riguarda le attività commerciali a causa delle restrizioni Covid, tutto questo, al di là di ristori annunciati e attesi, incide inevitabilmente nelle abitudini quotidiane, non solo degli esercenti, ma anche degli stessi potenziali acquirenti.

Abbiamo chiesto lumi al portavoce del comitato commercianti, Maurizio Giamberardino, sia per quanto riguarda l’avvio dei saldi, che per il bilancio complessivo delle festività. «Per i saldi è oggettivamente ancora presto, poiché c’è stato un solo giorno per poter accogliere davvero la clientela ed è andata anche piuttosto bene. Ma i cittadini sono confusi, regna davvero troppa confusione, su quello che si può fare e quello che non si può fare. Anche per le festività natalizie, tra giorni rossi e arancioni, in pratica abbiamo lavorato solo fino al 23 dicembre».