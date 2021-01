TERMOLI. Continua senza sosta la raccolta solidale di articoli di cancelleria e materiale scolastico relativa al progetto "Lo zaino sospeso", promossa dal Comitato MoliSaniTàL113 e dall'associazione di volontariato SAE 112.

«Nonostante il periodo poco propenso, abbiamo riscontrato ampia adesione all'iniziativa. Grazie alla generosità di molti concittadini, abbiamo la possibilità di aiutare molte famiglie», dichiarano i presidenti Cinzia Ferrante e Matteo Gentile, i quali hanno sottolineato che il progetto si protrarrà fino alla fine dell'anno scolastico in corso.

La condizione di estrema difficoltà che stiamo vivendo, non solo sanitariamente, ma con un evidente riverbero anche di carattere socio-economico, spinge le associazioni esistenti sul territorio a darsi da fare, per cercare di andare incontro alle esigenze di chi, già meno fortunato, subisce più di altri una condizione di sofferenza quotidiana.

Il diritto allo studio è una delle prerogative più importanti che abbiamo, tanto che nell’affrontare la pandemia da Covid-19, per non arrestare l’obbligatorietà delle lezioni si è ricorsi alla didattica a distanza, ma ci sono anche altri aspetti, come quelli di chi non ha soldi per poter acquistare materiale didattico. Per questo c’è stata la realizzazione del progetto "Lo zaino sospeso" ideato dal Comitato MoliSaniTàL113 in collaborazione proprio con la Sae112. Il progetto ha la finalità di sostenere gli studenti attraverso una raccolta solidale di articoli di cancelleria di varia natura.