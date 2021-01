Buoni spesa, Rinaldi: «Gestione ottimale nella fase 2, grazie a sindaco e Ciciola»

TERMOLI. Non capita così di frequente che consiglieri di maggioranza esprimano soddisfazione a voce alta, o meglio, per iscritto, rispetto all’operato dell’amministrazione. Stavolta è Francesco Rinaldi, consigliere azzurro nell’amministrazione Roberti, a uscire allo scoperto in bonis per elogiare e complimentarsi per la gestione buoni spesa del “Covid parte 2”. «I complimenti vanno al sindaco Francesco Roberti e all’assessorato alla Politiche sociali Silvana Ciciola e a tutto il dipartimento. «La gestione è stata veloce e trasparente, insomma un esempio regionale! I beneficiari divisi in 4 fasce sono lusingati e felici della nostra operatività».