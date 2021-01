MOLISE. Il ‘web’ si è infiammato (ma non ci vuole molto perché ciò possa accadere) quando ‘La Molisana’ ha creduto opportuno riferire che la sua pasta aveva un sapore "littorio". Per il proprietario del marchio, Ferro, non c’era alcuna volontà di celebrare il Fascismo; ma sicuramente ignoranza della Storia. Di qui le polemiche sui ‘social’ circa i nuovi formati (denominati 'Abissine' e 'Tripoline'), definiti "di sapore coloniale". Addio, è venuto da pensare a qualcuno. Vuoi vedere che, adesso, non è più buona manco la produzione pastaria della 20^ regione?

E, addirittura non per la rivelazione di qualche clamorosa nuova analisi relativa ad una sua scarsa qualità, quanto piuttosto per un presunto saporino di 'fascio' che subito ha fatto spuntare i "fascisti" autentici. Quelli che sparlano – senza avere l’età ed a babbo morto - peraltro agevolati dalla propaganda della stessa Casa Madre che ha preso a svolgere un tema tricolore che – come vedremo – con i ‘no comment’ dei clienti non aveva alcunché a fare. E così ha suscitato clamore la scelta dello storico pastificio riguardante i formati di pasta ‘Abissine’ e ‘Tripoline’ che hanno attirato persino l’attenzione de “La Repubblica”.

Ma pure il famoso quotidiano è rimasto ben lontano da una Storia in cui primeggia Umberto I, m non Mussolini. Dopo le polemiche, volate ben oltre il mero ‘marketing’, sono arrivate le scuse (?) de ‘La Molisana’:“Ci scusiamo per il riferimento riguardante i formati di pasta ‘Abissine’ e ‘Tripoline’ che hanno rievocato, in maniera inaccettabile, una pagina drammatica della nostra storia. Cancellare l’errore non è possibile, ci stiamo già impegnando a revisionare i nomi e i contenuti dei formati in questione attingendo alla loro forma naturale”. E perché, visto che la Storia non dovrebbe essere ignota? Ed ecco che, sui ‘social’, non tutti sono propensi a tacere. Qualcuno comincia a lanciare dubbi; e, dall’Agnonese, Armando Sammartino azzarda:”Ma le ‘tripoline’ non erano già in commercio? Io ne sento parlare da una vita”. E così altri, finché Giuseppe De Gregorio, termolese, preciso come al solito, ritiene di dovere azzardare:”Ritengo che occorra distinguere tra la condanna del Fascismo e del colonialismo dalla tutela di formati di generi alimentari (pasta, dolci, biscotti, caramelle, etc) ormai incardinati nella memoria italiana, forse persino inconsapevolmente. Sbagliata è stata la trovata dei pubblicitari de ‘La Molisana’, oltretutto decontestualizzata. Il fatto è che quei formati non sono un prodotto odierno. Essi appartengono ormai al costume italiano.

Le ‘tripoline’ si producono da oltre un secolo, al punto che i ricettari napoletani, siciliani e liguri ne fanno menzione. Così come i biscotti bicolori (i ‘bengasini’) o quelli al cacao (‘assabesi’). Eppure nessuno si era mai lamentato delle ‘tripoline’ della De Cecco, della Divella, della Coop (che tra l'altro sono un formato diverso da quello originale)”. In sostanza, l’onomastica di alcune tipologie di paste de ‘La Molisana’ stanno al Fascismo come i cavoli a merenda. In Italia certe denominazioni furono conosciute commercialmente sin dalla fine dell’‘800, durante il primo (1869) ed il secondo colonialismo italiano (1911). All’epoca, dopo l’acquisto della Baia di Assab, in Eritrea, da parte della Società ‘Rubattino’, fu istituita la colonia della Somalia, sinché il Corno d’Africa e l’Eritrea divennero a loro volta colonie (1890). Tra il 1911 ed il 1912 si combatté la guerra italo-turca e l’Italia conquistò la Tripolitania, la Cirenaica e le isole del Dodecanneso.

Ciò posto, il ‘politically correct’ non può diventare integralismo puro e semplice; e, se prima di parlare, si consultano un poco di dati storici, si capiscono le cose e non si commenta a vànvera sui ‘social’. Tirando le somme, occorre notare (come fa il succitato De Gregorio):” La strategia di mercato de ‘La Molisana’si è rivelato un ridicolo e storicamente sbagliato tentativo di dare una nobiltà storica che certi loro prodotti già avevano”.

Claudio de Luca