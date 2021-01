Unione dei Comuni e Campomarino, Primiani replica alle dichiarazioni di Saburro

LARINO. In riferimento all’articolo pubblicato da codesta testata giornalistica in data 06.01.2021, riguardante il recesso del Comune di Campomarino dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno a decorrere al 1^ gennaio 2021, ed, in particolare, in merito alle dichiarazioni dell’assessore Antonio Saburro del Comune di Campomarino, nelle quali si afferma che l’Unione dei Comuni “non ha saputo realizzare in questi anni gli obiettivi per i quali era sorta”, mi preme fare alcune considerazioni .

Ho appreso con stupore oltre che con un senso di delusione le parole dell’assessore Saburro, che nel tentativo di “motivare” la scelta del proprio Comune di recedere dall’Unione dei Comuni, denigra e sminuisce il lavoro che, nel corso degli anni, con passione e dedizione è stato effettuato dagli Amministratori che si sono - nel tempo - succeduti alla guida di questo Ente, oltre che alla struttura amministrativa, che, pur essendo composta da poche unità, ha sempre operato con grande senso di responsabilità e competenza.

Senza voler elencare tutte le attività portate a termine dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno dal 2002, anno della sua costituzione, ad oggi, vale la pena ricordare che l’Ente, seppur con una dotazione organica ridotta ai minimi termini, svolge tuttora per il territorio di riferimento i seguenti servizi:

Gestione associata del Nucleo di Valutazione con funzioni in materia di valutazione dei responsabili dell'Area delle posizioni organizzative;

Gestione associata della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che ha il compito di accertare, ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, la sicurezza dei luoghi in cui si devono svolgere spettacoli, assicurandone l'agibilità per la presenza di pubblico;

Gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio, istituita per il controllo e la gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica;

Gestione associata della Centrale Unica di Committenza, finalizzata ad ottimizzare le procedure di gara e programmare centralmente acquisti e lavori

Gestione associata dell’Accordo di Programma “P.I.S.U. Innovazione&Governance” sottoscritto con la Regione Molise il 21.01.2013, che, mediante un contributo di oltre 7 milioni di euro, ha consentito la realizzazione di 24 opere pubbliche nei seguenti settori di intervento: Riqualificazione urbanistica, Ottimizzazione delle reti idriche e degli impianti di depurazione,Acquisto di mezzi e attrezzature per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e Adeguamento dei Centri di raccolta comunali dei rifiuti. In particolare per il Comune di Campomarino è stato realizzato un “Intervento di Recupero e Pavimentazione del Borgo Antico dell’importo complessivo di Euro 912.706,64”, mentre sono in corsodi realizzazione, sempre per il medesimo Comune, gli interventi riguardanti la rete idrica, il depuratore ed il Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti.

Da ultimo, e non certo per importanza, la gestione associata del servizio di raccolta differenziata“porta a porta” dei rifiuti urbani attivata dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno sin dall’ottobre del 2010. Un servizio, gestito in forma associata, che, negli ultimi anni, ha raggiunto considerevoli livelli di efficienza.

Stupisce a tal proposito che il Comune di Campomarino lamenti inefficienze dopo averquasi monopolizzato, a causa delle sue dimensioni e delle criticità rappresentate dal territorio del Lido nei mesi estivi, le attenzioni del gestore del servizio (Ditta Giuliani Environment), concentrazione delle attività che è avvenuta non senza la buona pace degli altri Comuni che, nell’ ottica di coesione territoriale che ha sempre caratterizzato l’agire politico dell’Ente, hanno lasciato per tutta la scorsa estate al principale Comune Costierodell’Unione, il maggior spazio di manovra possibile, anche a costo di veder ridotti i servizi sui propri territori.

Del resto l’efficienza del Servizio gestito dalla GIULIANI ENVIRONMENT per conto dell’Unione dei Comuni ,magnificata in ogni possibile occasione dallo stesso Assessore Saburro sui Social o in conferenze stampa appositamente convocate, è confermata dei numeri che hanno portato dal 20% al 63% la percentuale delle frazioni di raccolta differenziata, obiettivo che per Comune di Campomarino solo qualche anno fa poteva sembrare un miraggio.

Appare pertanto quantomeno ingeneroso che un Comune , che è stato tra l’altro tra i fondatori dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, oggi motivi la propria uscita dall’Ente adducendo supposte inefficienze dell’Unione stessa. E’ evidente che la scelta di uscire dall’Unione , formalmente del tutto legittima , è figlia di scelte esclusivamente politiche, anche perché operata a pochissimi mesi dall’insediamento dell’Amministrazione Silvestri.

Non c’è nulla di male in questo, ma bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome, senza delegittimare gli Amministratori ed i Dipendenti che nell’Unione hanno sempre operato e continuano ad operare.

Quanto precede assume ulteriore valenza inoltre, se si considera che l’apporto alle attività politiche dell’Ente da parte degli Amministratori del Comune di Campomarino dall’insediamento dell’Amministrazione in carica ad oggi, è stato praticamente nullo, con una sostanziale assenza ai Consigli ed alle Giunte e senza neanche l’espressione del minimo di bon-ton istituzionale nonavendo presenziato neppure al Consiglio Unionale che doveva prendere atto dell’uscita dall’Unione del Comune stesso , perdendo quindi l’ennesima occasione di poter motivare nel giusto contesto la propria scelta.

Mi sento, pertanto, di poter esprimere il mio totale e motivato dissenso sulle considerazioni dell’Assessore Saburro al quale formulo i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno

Raffaele PRIMIANI