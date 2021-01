Pandemia e spettacoli, prorogata la gestione del Teatro verde a fine 2021

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ha esteso al 31 dicembre prossimo il termine della convenzione con l’associazione culturale Frentana Teatri, per la gestione del Teatro verde, l’infrastruttura che sorge nel parco comunale intitolato a Girolamo La Penna. La decisione in via Sannitica è stata assunta su richiesta della stessa associazione, presentata il 17 dicembre 2020, anche al fine di attivare il rinnovo delle licenze di agibilità ed antincendio come previsto dall’art. 2 della Convenzione.

«Preso atto dei provvedimenti in via d’urgenza adottati per il contenimento del rischio di diffusione della pandemia da virus Covid – 19, che hanno limitato e sospeso, per ragioni di interesse pubblico, la possibilità di organizzare eventi e manifestazioni di vario genere; rilevato, conseguentemente, che l’Associazione ha dovuto annullare la messa in scena di alcuni degli spettacoli programmati; si tiene conto della situazione eccezionale e imprevedibile conseguente al prolungato periodo di lockdown imposto per la tutela della salute della popolazione, che ha determinato la sospensione della rappresentazione di parte degli spettacoli già programmati presso il Teatro Verde e di ritenere opportuno consentire all’Associazione Culturale Frentania Teatri la proroga della gestione del Teatro verde presso il Parco Comunale “G. La Penna” fino al 31/12/2021 nel rispetto dell’art. 1 della convenzione».

Toccherà sempre all’Associazione l'acquisizione di ogni autorizzazione, permesso licenza e nulla osta obbligatori o necessari per l'agibilità e l'uso del teatro e degli spazi accessori e pertinenziali, assumendosene i relativi costi; col presente provvedimento si intendono altresì mantenuti gli stessi patti, condizioni, obblighi e prescrizioni contenuti nella richiamata convenzione, che l’Associazione si impegna a rispettare.