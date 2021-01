Variano gli incarichi ai dirigenti di settore in Comune, il decreto del sindaco Roberti

TERMOLI. Poco più di un anno e mezzo dall’insediamento e il sindaco Francesco Roberti rivede la geografia dirigenziale in municipio.

Con proprio decreto, nella giornata di oggi, ha deciso di effettuare una rotazione degli incarichi, «Atteso che la rotazione rappresenta un criterio organizzativo che può contribuire da un lato alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore ed elevando il livello di professionalità dello stesso in relazione alle capacità potenziali e future, e dall’altro ad elevare le capacità professionali complessive dell’Amministrazione, senza che ciò determini inefficienze e malfunzionamenti. Dato atto che l’attuazione della rotazione degli incarichi dirigenziali può determinare effetti positivi sia a favore dell’Amministrazione sia a favore del dipendente al quale si offre l’opportunità di accumulare esperienze in ambiti diversi, perfezionando le proprie capacità e occasioni di progresso nella carriera. Tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare la continuità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenendo ferme le posizioni di lavoro caratterizzate dallo svolgimento di attività specifiche ad elevato contenuto tecnico.

Vista la nota prot. n. 76057 del 16 dicembre 2019 con la quale la dott.ssa Carmela Cravero ha chiesto di essere sollevata dall’incarico di dirigente del Settore Finanze e trasferita ad altro Settore; considerato che si sono concretizzate le condizioni che consentono di assecondare le richieste della citata dirigente; ritenuto, pertanto, dover procedere ad una redistribuzione degli incarichi conferiti ad interim, per una organizzazione più rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione e più funzionale alle esigenze dei settori, servizi ed uffici, il sindaco decreta di ridefinire, con decorrenza immediata, gli incarichi dirigenziali, come segue:

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dott.ssa Carmela Cravero:Settore I – Affari Generali – Servizio 2 Servizi Demografici – Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Archivio, Protocollo, Servizio Toponomastica; Settore VII per il solo Servizio 2 Cultura, Turismo e Sport;

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dott. Massimo Albanese: Ufficio di Staff Legale – Servizio 1 Avvocatura – Ufficio del Giudice di Pace;

Segretario Generale dott. Domenico Nucci, ad interim: Settore V Finanze e Fiscalità Locale; Settore IX Polizia Municipale, per le sole funzioni amministrative; Centrale Unica di Committenza – U.O. Contratti – Servizio Gestione Risorse Umane – CED – Assistenza organi istituzionali - in aggiunta alla Segreteria generale;

Dirigente a tempo determinato Ing. Gianfranco Bove: Settore LL.PP. – Manutenzioni; Settore Sicurezza Ambientale – Servizio Mobilità, Trasporti e Viabilità, Protezione Civile;

Dirigente a tempo determinato Arch. Silvestro Belpulsi: Settore Programmazione, Gestione e Governo del Territorio e Settore VI - Attività Produttive e Commercio-Servizio SUAP e Mercato Ittico; Servizio Patrimonio e Servizi Cimiteriali;

di confermare i seguenti incarichi dirigenziali di cui al citato decreto n. 23 del 20/11/2019:

Dirigente a tempo determinato dott. Marcello Vecchiarelli: Autorità Urbana – Settore Demanio - Settore VII Assistenza alla persona per il solo servizio 1;

di stabilire:

-che la presente articolazione degli incarichi dirigenziali avrà durata fino a diversa disposizione, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo per i dirigenti a tempo indeterminato e fino a scadenza della nomina per i dirigenti a tempo determinato;

-che gli obiettivi da conseguire, e le correlate priorità, saranno definiti nei documenti di programmazione dell’Ente (DUP e Piano delle performance); di trasmettere il presente provvedimento:

-all'ufficio personale per la conseguente stipula contrattuale nei confronti dei Dirigenti destinatari delle modifiche negli incarichi attribuiti;

-ai Dirigenti interessati alle modifiche sopra citate per i consequenziali adempimenti.