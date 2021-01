CAMPOMARINO. È ufficialmente riaperto il tesseramento per l'Anno 2021 dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso.

Organizzazione di Volontariato e di Protezione Civile con sede legale a Campomarino e operante a livello Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale. Associazione in partenariato con la Società Nazionale di Salvamento Molise Sezione di Guardialfiera e Guardia Costiera Ausiliaria Coordinamento Regionale Molise.

«Sarà possibile tesserarsi fino al 31 marzo prossimo – sottolinea la presidente Mariangela Sforza - dopodiché partirà un corso di ingresso volto ad informare, formare ed addestrate i nuovi operatori volontari. Bastano poche ore al mese del proprio tempo libero per essere di aiuto in caso di calamità , per affrontare le emergenze di varia natura che possono presentarsi nei nostri territori, ma anche per attività culturali, ricreative, di interesse sociale, di formazione, di prevenzione, di addestramento, di coesione sociale e di aggregazione. Il 2020, un anno difficilissimo.

Un anno caratterizzato da una pandemia che mai avremmo potuto immaginare neppure nei nostri peggiori incubi. A patire siamo stati tutti: la sanità, la scuola, l'economia e perfino le associazioni di volontariato che non si sono mai arrese, nonostante l'emergenza, le difficoltà e le restrizioni. Il 2020 ora è alle spalle e l'anno nuovo non sarà certo facile, dell'anno passato portiamo con noi solo i sorrisi negli occhi, per aggiungerli a quelli che verranno e ciò che si è perso per renderlo ritrovato. La speranza è di tornare alle attività e alle persone che amiamo, iniziando un anno migliore. Vi voglio lasciare con una citazione che ci e mi rispecchia: "La passione è l'ossigeno dell'Anima". Per informazioni sulla pagina Facebook e la mail: sez.pc.campobasso@anvvfv.org.