Altro decesso Covid a Termoli, si è spento in Terapia intensiva il prof Franco Dall'Ava

TERMOLI. Con estremo dolore pubblichiamo la notizia di un altro decesso avvenuto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, è morto nella notte il professor Franco Dall'Ava, storico docente del Boccardi, ha insegnato anche a chi scrive, oltre che commercialista stimato, imprenditore e persona dedita al sociale, era stato impegnato anche coi Lions.

A darne l'annuncio, con un pensiero commosso, il figlio Diego: «Ciao Papà, per me che ti vedevo come un'eroe mi sembrava assurdo che un virus potesse portarti via da noi. Hai combattuto papà, hai combattuto con tutto te stesso e per questo per me hai comunque vinto. Eri un'uomo buono, una persona che ha fatto tanto bene, hai aiutato tante persone. Però adesso papà chi aiuta noi? Non sarà facile andare avanti, non sarà facile entrare in ufficio e vedere vuota la tua poltrona, non sentire più la tua risata contagiosa, o i tuoi starnuti che facevano tremare la casa. Non preoccuparti papà a mamma ci penseremo io e Daniele non la lasceremo sola, porteremo avanti i tuoi insegnamenti e il tuo lavoro. In tanti in questi giorni hanno pregato per te e ci hanno dato forza per poter andare avanti. In tanti aspettavano il tuo ritorno a casa, ma con un colpo di teatro hai deciso di non tornare. Ciao papà buon viaggio e proteggici da lassù, sono sicuro che la prima cosa che avrai fatto sarà stata una passeggiata con Ronald.

Voglio concludere questo post ringraziando le tante persone che in questi giorni ci sono state vicine, partendo da Padova e Novara , passando per Milano e scendendo per tutta il resto d'Italia, i tanti amici di Termoli, senza di voi sarebbe stato ancora più duro questo momento, e nonostante le distanze fisiche imposte da questo virus maledetto le vostre anime le abbiamo sentite vicine, e ci hanno stretto nell'abbraccio più dolce e caloroso».

Alla moglie Lucianna e ai figli Daniele e Diego il cordoglio di Termolionline e in particolare di Emanuele Bracone e famiglia.

I funerali avranno luogo domani, domenica 10 gennaio, alle 12.15, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Termoli.