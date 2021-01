Lunedì 11 gennaio scuole primarie riaperte a Termoli, l'ordinanza del sindaco Roberti

TERMOLI. La notizia era nell'aria, dopo l'incontro di ieri mattina in municipio. Le scuole primarie della città di Termoli riapriranno in presenza da lunedì prossimo, 11 gennaio. L'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Roberti va in deroga a quella del Governatore Toma, per questp è datata fino al 16 gennaio, poiché da lunedì 18, salvo proroghe, riapriranno le elementari in tutto il Molise.

«Si comunica che, vista l’Ordinanza del Sindaco di Termoli n. 4 del 09/01/2021, le attività didattiche per le Scuole Primarie del Comune di Termoli riprenderanno in presenza il giorno 11/01/2021.

Per la sicurezza di tutti e il contenimento del contagio da Covid-19, si ricorda che tutti i genitori degli alunni sono tenuti a comunicare tempestivamente al proprio Istituto Scolastico le situazioni relative all’emergenza Covid-19 che possono riguardare i propri figli (presenza di sintomi influenzali o febbre, casi sospetti in famiglia, contatti stretti con persone positive al virus, quarantene, isolamento fiduciario, tampone positivo, ecc…).

Gli alunni per cui possa esserci anche solo un sospetto di contagio non possono recarsi a scuola prima di aver consultato il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari».

Il testo dell'ordinanza:

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; VISTO il D.L. 5 gennaio 2021 n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 51 del 07/12/2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Provvedimenti in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici” che, all’art.1 recita testualmente: Articolo 1 - Misure di contenimento nell’ambito dell’attività di istruzione ORDINANZA n. 4 del 09-01-2021 1/3 1. Dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è sospesa sull’intero territorio regionale l’attività di didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza.



2. Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principie delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di garantire la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale. 3. In deroga al comma 1 è facoltà dei Sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori dell’attività di didattica in presenza, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di organizzazione del servizio scuolabus.; VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 2 del 5 gennaio 2021 che ha prorogato le disposizioni di cui al surriportato articolo 1 della sua precedente Ordinanza n. 51 del 07/12/2020 fino al 17 gennaio 2021;

SENTITI i dirigenti scolastici nella riunione del Tavolo Tecnico tenutasi il giorno 8 gennaio 2021;

VERIFICATA, allo stato, la compatibilità dello svolgimento dell'attività didattica con la situazione epidemiologica del Comune di Termoli, per cui l’attività didattica delle scuole primarie potrà effettuarsi in presenza anche nel periodo dall’11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021;

DATO ATTO che, qualora l’andamento della situazione epidemiologica dovesse registrare variazioni, si provvederà tempestivamente a modificare la presente ordinanza; VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 ORDINA -lo svolgimento delle attività didattiche in presenza nelle scuole primarie di Termoli dall’11.01.2021 fino al 16.01.2021 incluso; -di stabilire che, qualora la situazione epidemiologica nel territorio del Comune di Termoli dovesse subire variazioni, si provvederà tempestivamente in merito;