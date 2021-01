TERMOLI. Puntuale come ogni sabato, per la seconda volta dopo la pausa natalizia, torna la rubrica apprezzata Generazione social, che propone talenti in erba della nostra città.

Ci tuffiamo ancora una volta, per il bis, nella famiglia Pipino, dopo il fratello rapper Luigi, alias “El Rojo”, torniamo a parlare di una vecchia, ma giovanissima conoscenza, la 13enne Carmen, che svelammo nel suo talento interpretativo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quando recitò un monologo che proponemmo in video.

Originaria di San Martino in Pensilis, ma ora residente a Termoli, frequenta l’istituto comprensivo Brigida.

Il monologo che pubblicammo si chiamava “Te la sei cercata”, portato anche sul piccolo schermo con la recitazione di Ileana Pastorelli nel programma “Adrian”, andato in onda su Canale 5, con Adriano Celentano.

Oggi a Generazione social, Carmen ci racconta come è nata la sua passione per la recitazione teatrale, quali sono le sue aspettative e come intende svilupparla questa sua passione, purtroppo in una regione piccola come la nostra, possibilità non se trovano tante, sicuramente dovrà guardarsi attorno oltre i confini regionali e capendo che ha tanta caparbietà oltre alla sua predisposizione e bravura, Carmen pensiamo ci riuscirà.

In questa sua intervista ci delizierà anche in un altro suo monologo di estrema attualità soprattutto nel mondo scolastico, interpreta un pezzo sul grave fenomeno del bullismo.





Ascoltiamola e vi accorgerete quanto sia brava e portata in questa sua passione.