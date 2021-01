Si torna a scuola anche a Campomarino: lunedì 11 primarie in presenza

CAMPOMARINO. Dietrofront anche a Campomarino: come accaduto per Termoli, anche qui le scuole primarie torneranno, in presenza, a partire da lunedì 11 gennaio. La comunicazione ufficiale arriva dall’Amministrazione comunale che, con ordinanza numero 3 del 9 gennaio, deroga l’ordinanza n. 51 del 07/12/2020 del Presidente della Giunta regionale.

Il testo dell’ordinanza:

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 03/11/2020 per il quale viene istituito un regime differenziato a seconda delle fasce di rischio contagio alle quali appartiene una regione;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 ed i successivi aggiornamenti per la quale, in attuazione del citato DPCM, la regione Molise è individuata in zona gialla (rischio moderato);

VISTO il DPCM 03/12/2020;

VISTA l’Ordinanza n°51 del 07/12/2020 del Presidente della Giunta regionale del Molise e quanto in essa rilevato, ritenuto e considerate;

VISTA l’Ordinanza n°2 del 05/01/2021 del Presidente della Giunta regionale del Molise e quanto in essa rilevato, ritenuto e considerate;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 della medesima Ordinanza con il quale si dispone la sospensione dal 07/01/2021 a l17/01/2021 dell’attività didattica in presenza su tutto il territorio regionale delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10 – lettera s), del DPCM 03/12/2020 garantisce la didattica in presenza; ORDINANZA SINDACO n. 3 del 08-01-2021 - pag. 2 - COMUNE DI CAMPOMARINO

VISTO il 3° comma del citato articolo 1 ove in deroga al comma 1 è data facoltà ai Sindaci di consentire lo svolgimento negli Istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori dell’attività didattica in presenza, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di organizzazione del servizio scuolabus;

CONSIDERATO che i report giornalieri forniti dall’ASREM e relativi ai contagi non evidenziano nuovi cluster riconducibili all’ambiente scolastico;

TENUTO CONTO, altresì, dell’esiguo utilizzo del trasporto pubblico urbano (TPU) e del trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli alunni frequentanti la scuola primaria e della scarsa incidenza dello stesso sull’andamento della situazione generale dei contagi;

ACCERTATA, pertanto, la compatibilità della suddetta situazione generale dei contagi con lo svolgimento delle citate attività didattiche in presenza;

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 dell’Ordinanza del 02/15/2021del Presidente della Giunta regionale, di dover derogare alla suddetta Ordinanza;

VISTO l’articolo 50, comma 5 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

O R D INA

Di derogare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, l’Ordinanza n. 51 del 07/12/2020 del Presidente della Giunta regionale e di consentire il proseguimento, negli Istituti delle scuole primarie ubicate nel territorio comunale, dell’attività di didattica in presenza, dalla data dell’11.01.2021;

ai Dirigenti scolastici interessati di applicare scrupolosamente le linee guida dettate per la riapertura delle attività didattiche applicando la didattica a distanza ove necessario;

INVITA

I Dirigenti scolastici, il personale docente ed ATA, gli alunni ed i genitori o altri familiari e accompagnatori degli studenti al massimo rispetto, in prossimità ed all’interno degli edifici scolastici, delle vigenti disposizioni di contenimento del rischio di contagio (utilizzo di mascherine, distanziamento interpersonale, igiene personale e divieto di assembramenti);

COMUNICA

Che il presente provvedimento è suscettibile di successive modifiche, deroghe o revoca, condizionatamente all’andamento epidemiologico sul territorio comunale. ORDINANZA SINDACO n. 3 del 08-01-2021 - pag. 3 - COMUNE DI CAMPOMARINO

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Campomarino;

L’invio del presente provvedimento, al Presidente della Giunta Regionale Molise, al Prefetto della provincia di Campobasso, all’ASREM e, per la sua esecuzione e per i conseguenti adempimenti al Dirigente scolastico dell’ Istituto Omnicomprensivo di Campomarino , al Settore Tecnico, alla Polizia Municipale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.