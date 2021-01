Dramma bis all'Alberghiero, malore stronca il 58enne professore Mario Montemitro

TERMOLI. Altro duro colpo all'istituto alberghiero di Termoli, a distanza di due soli giorni dal docente Angelo Dragonetti, muore un altro professore, Mario Montemitro, a soli 58 anni.

Come riferisce il portale locale pugliese Sannicandro.org, «Stava facendo la spesa in un negozio di alimentari in via Torre Mileto, verso le 9:30 di questa mattina quando, probabilmente colto da malore, è precipitato a terra. Non c'è stato nulla da fare purtroppo per Mario Montemitro, che è stato subito soccorso dai presenti: gli operatori del 118 giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Montemitro era piuttosto conosciuto in paese per essere docente presso l'Istituto alberghiero "Federico II di Svevia" di Termoli, dove molti studenti provengono proprio dal centro garganico. In passato, è stato anche titolare di un noto bar del centro».



Montemitro risiedeva a San Nicandro Garganico.

Immediato il messaggio di cordoglio dell'Istituto Alberghiero di Termoli per la scomparsa del Prof. Mario Montemitro

Il dirigente scolastico, Maria Chimisso, insieme ai docenti, al personale Ata e all'intera comunità studentesca, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte, repentina e prematura, avvenuta a San Nicandro Garganico, del prof. Mario Montemitro.

“Docente di lungo corso, amabile e attento. Resterà un punto di riferimento per la nostra scuola. Un ricordo sempre vivo e affettuoso per tanti docenti e studenti che lo hanno conosciuto nel loro percorso di studi e di vita. Con il cuore affidiamo a Dio le nostre preghiere”.