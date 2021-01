TERMOLI. Trascorse le festività natalizie, torna anche il report del venerdì sui contagi Covid allo stabilimento Fca di Termoli, puntuale come il monitoraggio nazionale. Nel periodo considerato dal 31 dicembre scorso a ieri pomeriggio, sono stati rilevati 5 nuovi casi di positività, tutti tra gli operai. Nessun impiegato, invece, si è contagiato in questo lasso di tempo.

Ciascuno dei 5 operai in un reparto diverso dagli altri positivi. Tuttavia, nonostante i nuovi contagi, scende il livello dei positivi attuali in fabbrica, che ora è pari a 11, in virtù dei tamponi negativi rilevati nel frattempo, contro i 14 al 30 dicembre scorso. Le quarantene precauzionali, invece, salgono da 22 a 29.

A diffondere il report è stata la Rls-Rsa della Fim-Cisl.