CAMPOBASSO. Sono stati 31 i vaccini somministrati alla casa famiglia di San Martino in Pensilis nella giornata di oggi, altri 18 quelli invece somministrati all'ospedale San Timoteo. Nel complesso, a Termoli, in via San Francesco, sono state 660 le dosi inoculate agli operatori sanitari. Nel complesso il Molise, con 2.963 somministrazioni, si porta al 60,16% delle 4.925 dosi ricevute.