Molise dalla maglia nera della vaccinazione al sorpasso su Lombardia e Piemonte

TERMOLI. La matematica non è un’opinione”. ’ una frase che zittisce qualunque campione della parola, che azzoppa qualunque atleta delle argomentazioni logiche. In sostanza Voi argomentate ed il vostro interlocutore vi mette KO con due numeri. Come si dice è la forza dei numeri, una seconda espressione di forte appeal e quindi di grande successo.



Insomma due più due fa quattro e da ciò nasce il mito dei numeri e della matematica. Conosco una sola espressione che dà un pugno nello stomaco all’illusione granitica dei suddetti segni convenzionali di origine araba ed è “Tizio sta dando i numeri” intendendo che la testa non gli funziona più tanto bene. Un modo dire che però non scalfisce l’autorevolezza dei numeri.

Ma essi, proprio perché godono di ottima reputazione, costituiscono un mito che però spesso viene strumentalizzato. Molto più di quanto si possa credere. E il detronizzarlo, farlo cadere da un’immaginaria grande poltrona da cui domina sulla maggior parte delle persone, è un’impresadifficile. Però possiamo almeno annebbiare l’emblema della chiarezza e della certezza utilizzando alcuni esempi in generale ed uno in particolare che ha assegnato al Molise, almeno per alcuni giorni, la maglia nera della vaccinazione.

Un falso successo di vendita (quando i numeri sonofuorvianti)

Il responsabile della comunicazione di una notacasa automobilistica fa la seguente trionfalistica dichiarazione: “Abbiamo avuto un boom di vendite nel trimestre aprile-maggio-giugno: +40% rispetto al trimestre precedente gennaio febbraio marzo dello stesso anno”.

Molti, ma non tutti, non sanno che le vendite in inverno sono bassissime e che le auto si vendono di più in primavera. Pertanto, nei confronti della maggioranza delle persone, l’obiettivo della comunicazione, dare un contributo alla buona immagine della casa automobilistica, è stato raggiunto. Ma dove è l’inganno? Il confronto andava fatto rispetto al trimestreaprile – maggio- giugno dell’anno precedente. Che nel caso specifico dava un -20%, ossia un risultato assolutamente insoddisfacente sia economico sia d’immagine.

Numeri assoluti e percentuali (a volte singolarmente non sono significativi)

I numeri assoluti per la maggioranza delle volte non hanno alcun significato. Esempio. Il fatto che lo stato italiano investa nella ricerca e nella innovazione (a titolo esemplificativo) 1000 MRD all’anno non dice nulla alla maggioranza delle persone. Ossia se ci chiediamo sono pochi o sono giusti? La risposta è:Boh. Ricorriamo ai numeri percentuali,che spesso sono invece più significativi. Esempio. Lo stato italiano investe nella ricerca (a titolo esemplificativo) il 3% del Pil. In questo caso, questo numero percentuale ci dà un’ informazione,almeno preliminare. E se venisse fatto il confronto con la percentuale 6% (a titolo esemplificativo) che viene investita dalla Germania abbiamo un’informazione completa. Ossia l’Italia investe nella ricerca metà della Germania.

La conclusione è che i numeri percentuali in genere sono quelli che ci danno un’informazione più significativa. Ma non sempre, come nel caso dell’assegnazione della maglia nera al Molise relativamente alla primissima fase della vaccinazione (al 4 gennaio 2021).

Pandemia, vaccinazione ed una maglia nera immeritata

Nella presente tragedia pandemica, sono stati comunicati tanti, tantissimi numeri nel primo lockdown, nel secondo e si continuerà così anche per la vaccinazione. Sinceramente sono forniti in maniera da creare tanta confusione senza dare informazioni chiare. E il sottoscritto, nonostante una vita vissuta di numeri (il glorioso liceo Scientifico Alfano, ingegneria chimica, marketing, organizzazione aziendale, strategia aziendale) spesso non ne capta alcuna informazione significativa.

Ma il giorno 5 gennaio mi ha colpito una notizia: il Molise aveva ricevuto 2975 dosi di vaccino ed al 4 Gennaio ne aveva utilizzate solo 50 . Pertanto il rapporto tra vaccinati su vaccini ricevuti era di 1.7%.

Numero che ha posto il Molise come ultima regione in questa prima fase della corsa alla vaccinazione con relativa assegnazione della maglia nera.

Mentre la Lombardia aveva ricevuto 80595 vaccini e ne aveva somministrati 3085 e pertanto il rapporto vaccinati su vaccini ricevuti era del 3.8% ponendosi in un posizionamento migliore in classifica.

E fin qui valgono le espressioni già menzionate: la matematica non è un’opinione, la forza dei numeri etc.

Ma allora qual è la nostra osservazione? Le strutture fisiche e risorse umane della sanità molisana non sono paragonabili a quelle della Lombardia (ritenuta fino a alcuni mesi fa la regione numero 1 della sanità italiana) pur tenendo conto delle dovute proporzioni. Ed allora i numeri sono spietati perché non tengono conto dell’intera realtà. In questo caso hanno sparato sulla croce rossa.

Ma la classifica cambia continuamente e venerdì 8 gennaio i numeri ci hanno tolto la maglia nera perché il Molise ha recuperato notevoli posizioni superando Calabria, Friuli, Lombardia, Piemonte,Valle d’Aosta e quasi raggiunto la Liguria

Da buon Molisano non potuto che esclamare “wow” e pensare ad uno scatto d’orgoglio della regione. Lo stesso orgoglio che ho invocato a livello nazionale sul Fatto Quotidiano, in modo che non ci siano cittadini al di sotto del 42° parallelo che siano di serie B di fronte a quelli del Centro Nord dell’Italia e nello stesso tempo di serie C rispetto agli abitanti di paesi del Nord Europa, come la Germania.

Ma attenzione, la vaccinazione è lunga come una maratona. Quindi occorre perseverare innanzitutto per la salute dei Molisani e poi, per evitare di indossare di nuovo la maglianera.

Luigi De Gregorio