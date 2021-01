Test rapidi e vaccinazioni, consigli per frenare la pandemia

TERMOLI. «Chi è negativo ai tamponi rapidi deve continuare ad osservare tutte le norme di igiene e prevenzione previste. Attenzione ai falsi negativi di tutti tamponi rapidi.

Si ritorna a sollecitare l'attenzione pubblica sul fatto che fare il tampone rapido, ovunque eseguito,anche in ospedale a non utilizzare il risultato "negativo" come una patente per non continuare ad osservare tutte le norme igieniche di prevenzione quali il distanziamento, la mascherina».

E’ l’esortazione formulata dal patologo clinico Giancarlo Totaro, che rinnova l’invito all’Asrem per ampliare i punti di vaccinazione nel basso Molise.

«Bisogna quanto prima formare un numero di squadre sufficienti per somministrare il vaccino a tutta la popolazione molisana in un tempo congruo e comunque entro la fine del 2021. Una giusta distribuzione richiederebbe in basso Molise almeno 5 Pvt a tempo pieno con turni di 6 ore nel rispetto dei tempi imposti per singola somministrazione.

Si ricorda che ogni equipe è previsto che dovrebbe avere almeno 1 medico e 2 infermieri e un assistente e soprattutto che la catena di distribuzione dei vaccini deve essere organizzata meticolosamente per garantire la catena del freddo del vaccino dal frigo a -70 c° dell'ospedale di Termoli ai punti distrettuali .

Per raggiungere un livello di adeguato ed efficace tasso di vaccinazione per il Covid-19, senza creare discriminazioni di campanile, è necessario quanto prima attivare anche i punti vaccinali territoriali (PVT) oltre quelli presso le Rsa in tutta la regione.

Nel caso dei PVT del distretto sanitario di base di Termoli/basso Molise sarebbe auspicabile un punto vaccinale, oltre che al Distretto di via del Molinello, anche presso le case della salute di Larino, Montenero, Santa Croce di Magliano e il poliambulatorio di Castelmauro».