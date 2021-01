Stop agli ambulanti in piazza del Papa e via America, da lunedì divieto alla vendita

TERMOLI. Potrebbe apparire un controsenso, ma in realtà non lo è. La zona tradizionalmente dedicata alla fiera mensile, ormai da decenni, vietata agli ambulanti che svolgono commercio itinerante giornaliero. E’ questo il provvedimento assunto con ordinanza dal sindaco di Termoli Francesco Roberti, per piazza Giovanni Paolo II e via America.

La decisione si basa sulla nota informativa del comando di Polizia municipale, inviata lo scorso 19 dicembre, e contenente la proposta di ordinanza di divieto di vendita in forma itinerante per ragioni di sicurezza stradale, trattandosi di arterie stradali interessate da notevole e continuo flusso veicolare e dalla sosta irregolare dei veicoli degli avventori. In base alla normativa vigente, il Comune può individuare aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree stesse; possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

L’esercizio del commercio itinerante nella zona secondo quanto riferito dai Vigili urbani, comunque determina intralcio al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, è causa di seri pericoli alla sicurezza di pedoni e della circolazione veicolare. Le ragioni riferite dal responsabile della Polizia Municipale sono condivisibili e riconducibili alla presenza sulle aree indicate di motivi ostativi imperativi di interesse generale, il sindaco Francesco Roberti dispone che è vietato per motivi viabilistici ed impellenti ragioni di sicurezza stradale, a decorrere dall’11 gennaio 2021, il commercio itinerante lungo Via America e Piazza Papa Giovanni Paolo II. Il divieto è esteso anche alle vie direttamente confluenti, alle aree e spazi pertinenziali, piazzole e banchine. Altre aree potranno essere interdette a tale forma di commercio per analoghe esigenze imperative di pubblico interesse.

Per l’inosservanza al presente divieto si applicano le sanzioni previste dall’art.29, comma 2, del D.Lgs. n.114/1998, oltre alla rimozione coattiva del mezzo itinerante, a spese del trasgressore inottemperante.