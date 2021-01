«Quando saranno vaccinati medici di base e guardie mediche?»

CASACALENDA. Domenica prolifica di contributi di carattere sanitario quella di oggi, ci ha scritto anche il dottor Michele Giambarba, ma non come politico, da medico di continuità assistenziale (è segretario regionale .del Partito Comunista del Molise).

«Buongiorno, ho letto con piacere che le dosi somministrate di vaccino Covid 19, alla data di ieri (09.01.2021), erano 2.963- pari al 60,16 % di quelle in possesso e ricevute. Non posso che essere soddisfatto anche per la scelta operata: personale medico e paramedico ospedaliero, ospiti ed operatori delle Rsa, personale medico e paramedico operante nel settore dell'emergenza (118). A questo punto la domanda, come si dice, sorge spontanea: quando si pensa di vaccinare i Medici di Medicina Generale e i titolari e sostituti di Continuità Assistenziale (Ca)?

Mi pongo questa, assolutamente non polemica, domanda perché sono preoccupato in quanto anche noi, così come i medici di medicina generale, siamo in prima linea di fronte ai pazienti, potenzialmente positivi. Dico questo perché, la maggior parte delle volte, siamo i primi a visitare i pazienti ed allertare i colleghi del 118. In altre parole, i medici di medicina generale e noi di Continuità Assistenziale arriviamo a contatto con possibili positivi senza alcun triage precedente e, soprattutto, non abbiamo i DPI adeguati a proteggerci.

Pertanto, non volendo assolutamente fare polemiche, gradirei sapere (penso anche a nome degli altri colleghi interessati) quando rientreremo nel Piano Vaccinale e con quale tempistica. Dopo anni di servizio ci terremmo, fidatevi, a tutelare la nostra salute e quella di chi visitiamo ogni notte e giorno».