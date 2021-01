Pendolari molisani Sevel a disagio, scatta la diffida per l'Atm

TERMOLI. Sempre d’attualità la rimostranza degli operai pendolari molisani che si spostano in autobus giornalmente, a seconda dei relativi turni, per raggiungere lo stabilimento Sevel nella val di Sangro, ad Atessa. Parliamo della vertenza Atm, che già ha interessato più volte le Regioni Abruzzo e Molise. «Io lavoro alla Sevel e ogni giorno viaggio col pullman dell'Atme con questa azienda c’è sempre qualche problema – riferisce uno dei dipendenti – giovedì mattina sono passati due autobus a prenderci, io sono di Campomarino e solo uno ha caricato gli operai, poiché già eravamo strapieni, dicasi lo stesso al ritorno». Non solo, lo stesso operaio pendolare ha documentato il mancato distanziamento all’interno, con i lavoratori seduti uno accanto all’altro.

Testimonianze che non sono rimaste lettera morta, inasprendo ancora di più la vertenza dei pendolari Sevel provenienti dal Molise.

Proprio sulla base delle proteste degli ultimi giorni da parte dei lavoratori che dal basso Molise arrivano in val di Sangro, la segreteria interregionale della Fim-Cisl ha inviato una diffida all’azienda di autolinee Atm, indirizzata anche alle prefetture di Chieti e Campobasso, al comando provinciale dell’Arma di via Mazzini nel capoluogo e alle Regioni Molise e Abruzzo, oltre che alla stessa direzione di stabilimento. «Con la presente, la scrivente organizzazione sindacale denuncia l’illegittimità riscontrata nella giornata del 7 gennaio alle ore 21:15 circa, in merito alle modalità di trasporto dei dipendenti Sevel s.p.a sulla tratta Ururi-San Martino-Portocannone-Campomarino - Stabilimento Sevel di Atessa, in particolare sul mezzo di trasporto facenti capo alla ditta Autolinee Atm s.p.a. Azienda trasporti Molisani, con sede legale ed amministrativa in Ripalimosani.

Nello specifico veniva riscontrata la presenza di persone a bordo di autobus superiore al 50% (dei posti a sedere), così come stabilito dall’ultimo Dpcm, violando in questo modo la normativa anti Covid 19 vigente in materia di trasporto pubblico locale e costringendo i lavoratori a chiamare le forze dell’ordine per far rispettare detto decreto. Stante la pericolosità di quanto accaduto, diffidiamo la società Atm s.p.a. a reiterare tali comportamenti che mettono a repentaglio la salute di tutti i passeggeri, nonché dei dipendenti della Val di Sangro, portando a conoscenza di quanto accaduto la Sevel s.p.a e gli organi preposti al controllo della normativa attualmente in vigore».