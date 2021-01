TERMOLI. Il Molise supera il 65% di dosi vaccinali somministrate rispetto alla consegna ricevuta dalla Pfizer-BioNTech in 3 tranche fin qui (4.925), con 3.232 somministrazioni, pari al 65,62%. In basso Molise oggi vaccinati anche 18 anziani della comunità alloggio di San Giuliano di Puglia e 41 dell'Istituto Sacro Cuore di Santa Croce di Magliano, che si aggiungono all'Opera Serena, a Villa Santa Maria di Montenero di Bisaccia, alle case di riposo e casa-famiglia di Ururi e San Martino in Pensilis.

Non ci sono state vaccinazioni all'ospedale San Timoteo, dove ormai restano solo alcuni dipendenti del distretto Asrem da vaccinare.