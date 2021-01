«Da sempre in prima linea, non dimenticate gli psicologi nel piano vaccinale»

CAMPOBASSO. La neo presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise, Alessandra Ruberto, ha inviato una richiesta al Governatore Toma, alla direttrice generale alla Salute Lolita Gallo e al direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano per chiedere l'inserimento degli Psicologi nel Piano Vaccinale Covid-19.

«Nella nostra Regione ormai da una settimana è iniziata la campagna vaccinale; in linea con il Piano Strategico “Vaccinazione anti Sars-Cov/2Covid19” formulato dal Ministero della Salute sono stati vaccinati gli operatori sanitari e socio sanitari, il personale e l’utenza delle Rsa. Vi scrivo in quanto presidente di una categoria di professionisti che è sempre stata in prima linea, dal primo giorno, in questo momento delicato per la nostra Nazione.

L'Ordine Regionale del Molise conta numerosi iscritti di cui solo alcuni lavorano in strutture pubbliche, la maggior parte esercita la libera professione, è occupato nel privato sociale, nelle scuole o lavora presso il domicilio sul territorio. La nostra utenza è varia e spazia da bambini, adolescenti, famiglie, anziani. I colleghi hanno garantito la loro professionalità, riorganizzando con sacrificio i loro studi professionali e il loro lavoro che mai hanno interrotto. A questo si aggiunge che, in un periodo storico così complesso, le richieste di assistenza e supporto psicologico sono aumentate e molto spesso sono legate a problematiche Covid dirette o indirette.

Mi rendo conto di quanto difficile sia organizzare ed erogare un servizio facendo la corsa contro il tempo, tuttavia la nostra professione rientra nelle professioni sanitarie e la nostra sicurezza è la sicurezza dell'utenza assistita. Per tali ragioni, in virtù degli iscritti che rappresento e che esprimono il desiderio e la necessità di poter continuare a lavorare in serenità per sé stessi ma anche e soprattutto per i propri utenti, sarebbe importante che presto tutti gli iscritti del nostro Ordine venissero inseriti nella lista di priorità per la somministrazione del vaccino, alla stregua delle altre professioni sanitarie. Come Ordine ci mettiamo a disposizione, qualora lo riteneste necessario, nel raccogliere le preadesioni da parte dei colleghi. Sicura di un riscontro positivo».

Iniziativa a cui è seguito il plauso di Nicola Malorni, già presidente dell'Ordine degli psicologi del Molise: «Ringrazio la presidente dell’ordine degli psicologi del Molise la dottoressa Alessandra Ruberto per essersi prontamente attivata per la tutela sanitaria della nostra categoria professionale. Auspico che a tale richiesta possano seguire tempestivamente delle risposte congrue da parte degli organi competenti».

Oltre che del Past president, l'iniziativa ha avuto un grosso placet da tutti gli psicologi molisani.