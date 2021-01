ISOLE TREMITI. L’ondata di maltempo che da diversi giorni imperversa sulla costa ha frenato non poco, coincidendo peraltro con le festività natalizie, i lavori di realizzazione della diga foranea a protezione del molo d’imbarco delle Isole Tremiti.

Continui viaggi nelle ultime settimane del 2020 dei camion carichi di grossi massi per essere imbarcati sulla motonave Isola di Capraia, da trasportare all’isola di San Domino.

Occasione, questa, per fare il punto della situazione su lavori infrastrutturali importanti, dopo i disagi subiti dai tremitesi e dai turisti con le mareggiate degli ultimi anni.

Se le condizioni meteo miglioreranno e non saranno da intralcio come in questo periodo, occorrerà ancora circa un mese prima della conclusione dei lavori della Diga. Ringraziamo Daniele Marinucci e la Marinucci Yachting club per averci fornito le immagini a corredo dell'articolo,