Sale in cielo un altro amico, addio a Nicola Mucci

TERMOLI. Lo scorso 13 novembre pubblicammo una sua testimonianza di sanità umana e professionale relativa al San Timoteo di Termoli, sono trascorsi quasi due mesi esatti e Nicola Mucci ha perso la sua battaglia contro quel male incurabile che l'ha avversato negli ultimi anni.

Tra i più attivi fedeli del gruppo locale di Comunione e Liberazione, con esperienza politica alle spalle, anche in Consiglio comunale diversi decenni fa, è spirato oggi, nella casa di via dei Gerani, a Termoli, come riporta l'annuncio funebre: «E' salito al Cielo nell'abbraccio del Padre, lieto e grato di una vita spesa nella fede, accompagnato dall'affetto della moglie Rachele, dei figli Adele, Angelo e Maria Grazia e degli altri familiari stretti».

Un altro nostro amico che se ne va, il 2021 non si può certo dire stia andando meglio del 2020, lutti, sofferenze, scomparse. Ci mancheranno le telefonate che periodicamente ci faceva. Il sincero cordoglio di Termolionline alla famiglia Mucci.

I funerali avranno luogo domani, alle 15.30, alla chiesa di San Francesco.