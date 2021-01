Vaccinate in Molise 3.776 persone, al San Timoteo somministrate altre 78 dosi Copyright: Termolionline.it

CAMPOBASSO. L'arrivo dei nuovi vaccini all'ospedale Cardarelli fa scendere la percentuale di dosi somministrate, che se salgonoi a 3.776 in assoluto, nel raffronto percentuale rispetto alle 7.850 pervenute dalla Pfizer-BioNTech, si assesta al 48,10%. All'ospedale San Timoteo sono stati vaccinati altri 78 operatori sanitari, per un totale di 738 dosi somministrate. Per le Rsa sono stati vaccinati 18 anziani alla Casa dei Nonni di Ripabottoni.