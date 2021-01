​Comuni che giudicano i dipendenti contro le regole vigenti in sede amministrativa

MOLISE. La notizia è questa: una sigla sindacale ha attivato la procedura di conciliazione con riferimento a talune schede di valutazione (relative agli anni dal 2017 al 2019), formulate solo a fine 2020 da chi esercita funzioni dirigenziali nell’ente locale territoriale. Ciò allo scopo di vedere rettificato punteggi ritenuti attribuiti secondo poco oggettive valutazioni.

Ma non c’è solo un caso, perché – bene spesso – certi Comuni finiscono col tramutarsi in enti per vero ‘curiosi’, soprattutto quando vengano gestiti in un certo modo dal punto di vista della quotidianità, magari senza che il governo locale si preoccupi di verificare quel che sta accadendo. Naturalmente sarà bene non nominare certi enti, ma solo per carità di patria. Certo è che, all’interno di determinate mura, vengono stranamente tollerati comportamenti, posti in essere da parte di chi eserciti funzioni dirigenziali, da ritenere non solo ‘contra legem’ quand’anche contrari ad ogni doveroso comportamento amministrativo. Ma, perché il lettore possa capire meglio le cose, occorrerà attingere a regole ed a comportamenti. Per i Comuni, l’ordinamento vigente prevede la redazione – da parte dei cosiddetti ‘vertici’ - di "schede di valutazione" finalizzate alla misurazione delle ‘performances’ individuali, dimensionate annualmente sulla scorta di una deliberazione giuntale. Naturalmente le misurazioni e le valutazioni debbono essere effettuate ‘pesando’ il raggiungimento di specifici obiettivi sulla base della qualità dei contributi assicurati, delle competenze dimostrate e dei comportamenti professionali ed organizzativi; ma, soprattutto, tenuto conto della definizione e dell’assegnazione degli obiettivi che il ‘capo’ intende raggiungere e dei valori di risultato che il governo locale si attende.

Nell’ottica regolamentare suesposta, il monitoraggio sul lavoro effettuato (che poi porterà anche ad uno scatto stipendiale) deve comprendere almeno una rendicontazione annuale da parte del cosiddetto dirigente, nell’intesa che sia questa a costituire l’elemento portante per l’attivazione di eventuali interventi correttivi ‘in itinere’. Poste così le cose, il Responsabile di Servizio ha l’obbligo di notificare, entro 10 giorni, gli obiettivi assegnati, verificandone periodicamente gli effetti con i collaboratori e provvedendo ad eventuali correzioni per rimettere il lavoro in carreggiata. Ma, se tutto questo non si sia verificato a monte, potrebbe mai essere possibile rivedere obiettivi magari rivelatisi impraticabili; o valutare, correttamente, ‘performances’ mai conferite formalmente (e, quindi, scollegate da obiettivi prefissati)? Giustamente, un monitoraggio deve comprendere almeno una rendicontazione (con giudizio!) a cadenza annuale, allo scopo evidente di concretare un elemento per l’attivazione di eventuali interventi correttivi ‘in itinere’.

Di conseguenza pare appena doveroso sottolineare che i singoli punteggi non possono essere attribuiti ai collaboratori a distanza di anni (magari nel 2020 per anni a partire dal 2017), innanzitutto perché detta circostanza non sarebbe congrua con le regole che l’Esecutivo comunale si è date, soprattutto se - in tale lasso - di tempo non siano mai state espresse formali doglianze al riguardo. Messe così le cose, la procedura eventualmente adottata in determinati Comuni non può essere difforme da quanto previsto dal "Sistema di misurazione e di valutazione della performance"; diversamente riuscirebbe chiaramente tardiva e sarebbe irrispettosa del principio della infrannualità, anche ai fini correttivi comportamentali. Cosa pensare, allora, se chi esercita funzioni dirigenziali non abbia mai comunicato gli obiettivi che il collaboratore doveva raggiungere e manco abbia consentito l'attivazione di eventuali correttivi? Che dire, poi, se la ‘pagella’ fosse stata notificata lo stesso; e se fosse negativa pure in carenza di lamentele e di screzi od alterchi con l'utenza, in assenza di procedimenti disciplinari attestanti la violazione del Codice di comportamento e senza che mai il dipendente sia stato reso destinatario di situazioni conflittuali con i colleghi?

Claudio de Luca