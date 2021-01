Vaccinazioni alla casa di riposo Cardinale Seper di Acquaviva

ACQUAVIVA COLLECROCE. Sono riconducibili a tre nuclei familiari i contagi rilevati ad Acquaviva Collecroce. In paese c'è stato un incremento di casi, anche il sindaco Francesco Trolio è risultato positivo, prima al test rapido, quindi a quello molecolare. «Sono per ora asintomatico e resterò in isolamento», ha reso noto.

Trolio, tuttavia, ha chiarito che i contagi non sono afferenti la casa di riposo Cardinale Seper, dove gli ospiti sono stati somministrati a tampone e sono risultati negativi e oggi saranno anche vaccinati.