Lavori da un milione di euro nella scuola a Difesa Grande, affidato l'appalto

TERMOLI. Importante gara di appalto espletata dal Comune di Termoli, quella relativa all'adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'edificio scolastico di Difesa Grande, annessa palestra. Un capitolato da 1,3 milioni di euro e inserito nel piano triennale dei Lavori pubblici 2018-2020. Lo scorso 20 novembre era statoapprovato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi in parola dell'importo complessivo di € .1.300.000,00, di cui € .965.000,00 per opere di appalto, e € .335.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. L'amministrazione ha stabilito di procedere con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. c del D.Lgs n.50 / 2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, ed approvato lo schema lettera di invito / disciplinare e relativa modulistica.

Sulle 10 ditte invitate, 3 le risposte pervenute nel termine del 12 dicembre scorso. A seguito dell'offerta economica i lavori della Commissione di gara si sono conclusi con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa “COST.CAM srl”, con sede legale a Baranello, presentato offerta tecnica con punteggio più alto e avendo offerto lo sconto percentuale del 2,20% sull'importo a base di gara, da cui scaturisce un importo di aggiudicazione pari ad € 944.100,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza corrispondenti ad € 15.000 al quale vanno aggiunte le opere di miglioria offerte dall'impresa in sede di gara. 3 le risposte pervenute nel termine del 12 dicembre scorso. A seguito dell'offerta economica i lavori della Commissione di gara si sono conclusi con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa “COST.CAM srl”, con sede legale a Baranello, presentato offerta tecnica con punteggio più alto e avendo offerto lo sconto percentuale del 2,20% sull'importo a base di gara, da cui scaturisce un importo di aggiudicazione pari ad € 944.100,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza corrispondenti ad € 15.000 al quale vanno aggiunte le opere di miglioria offerte dall'impresa in sede di gara. 3 le risposte pervenute nel termine del 12 dicembre scorso.

A seguito dell'offerta economica i lavori della Commissione di gara si sono conclusi con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa “COST.CAM srl”, con sede legale a Baranello, presentato offerta tecnica con punteggio più alto e avendo offerto lo sconto percentuale del 2,20% sull'importo a base di gara, da cui scaturisce un importo di aggiudicazione pari ad € 944.100,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza corrispondenti ad € 15.000 al quale vanno aggiunte le opere di miglioria offerte dall'impresa in sede di gara.