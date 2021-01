«Il Centro-Sud non perda la centralità nel Mediterraneo», Ned Caffè con la Moraci

TERMOLI. Il think tank Ned, torna nel 2021 con una nuova rubrica dal nome “Ned Caffè” che ospita una serie di interviste a personaggi del mondo economico, accademico e politico, ritenute rilevanti per parlare di temi strategici per lo sviluppo dei territori del centro-sud e portare avanti una delle sue Mission: fare Educational sui temi Europei.

In questo primo appuntamento inaugurale, Ned Caffè ha ospitato la professoressa Francesca Moraci, ordinaria di architettura presso l'università Mediterranea di Reggio Calabria, membro del cda di Ferrovie dello Stato, insignita 2 volte del premio “donne che ce l'hanno fatta”. Una tra le 100 donne che stanno cambiando l'Italia e la più rappresentativa del mondo femminile in qualità di membro del consiglio degli Stati generali delle donne.

L'intervista con la prof.ssa Moraci si apre sul tema della posizione che l'Italia e in particolare il centro sud hanno nel Mediterraneo e le possibilità di rientrare nei corridoi mondiali di interscambio ei punti critici da superare per diventare un punto di riferimento .

L'appello lanciato dalla prof.ssa Moraci è che le regioni del sud devono pensare all'unisono, senza competitività interna che conduce ad una cannibalizzazione progettuale. Inoltre, la presenza delle regioni del sud come una macroregione le renderebbe più forti all'interno dei tavoli nazionali, europei e internazionali. L'idea di mettere in campo progetti senza una visione è cieca e fallimentare. Ogni progetto deve rappresentare un segmento di un piano, di una visione, di una condizione territoriale e di politiche sociali ed economiche che hanno un riflesso territoriale.

A seguire è stato trattato il tema dei green bond framework, l'impegno di FS nel contrasto ai cambiamenti climatici, ponendo l'accento sulla valorizzazione della sostenibilità ambientale attraverso i criteri di: ambientale, sociale, governance, finanza sostenibile. La prof.ssa Moraci ha sottolineato che il tema della sostenibilità è un valore che impegna l'intera organizzazione aziendale dall'amministrazione al singolo individuo. Altro elemento importante legato alla green economy è quello delle infrastrutture resilienti. Rendere le strutture esistenti resilienti insieme a quelle di nuova costruzione, consente di avere oltre ad un controllo del territorio nel contesto della fragilità geologica, anche un risparmio notevole attraverso il loro recupero e rigenerazione. Le infrastrutture sono socialmente rilevanti perché cambiano la socialità della vita. Bisogna pensare alle infrastrutture come “intergenerazionali”, questo è l'approccio vincente. L'infrastruttura e l'urbanistica non sono neutre perché ogni scelta si riflette anche sul piano sociale, sul piano del welfare e sul piano del benessere delle persone.

Il terzo tema trattato è quello dell’intermodalità, delle aree interne.

La prof.ssa Moraci ha sottolineato come le infrastrutture siano investimenti sociali, perché definiscono i sistemi di lavoro e le “geografia del vivere”. Abbiamo il dovere, o meglio, l’obbligo sociale di fare manutenzione sulle reti statali, anche se queste servono per collegare un piccolo borgo di 50 abitanti alla città metropolitana. Bisogna considerare dei fondi per fare manutenzione ordinaria e straordinaria per garantirne la sicurezza. Bisogna garantire la connessione nei piccoli borghi, che permetta di superare la distanza considerando che l’Italia non è solo a "15 minuti". L’infrastrutturazione materiale ma soprattutto immateriale della rete è fondamentale per permettere di vivere dove si vuole, rimanendo sempre collegati con il mondo e di avere servizi utili facilmente fruibili. È fondamentale passare dalle buone prassi ad un sistema. Avere una regia e un monitoraggio degli investimenti a qualsiasi livello, altrimenti si rischia uno spreco di risorse mentali, psicologiche, passionali e finanziarie.

Infine, è stato affrontato il tema del mondo del lavoro, in particolare del mondo accademico. La prof.ssa Moraci in più interviste ha sottolineato di aver desiderato fortemente diventare una docente universitaria e con perseveranza, lavoro e tanti sacrifici ci è riuscita. “Sacrifici”, ecco la parola chiave che permette sia per gli uomini, ma in particolare per le donne, di raggiungere gli obiettivi nel mondo accademico.

Ma ha anche sottolineato come il mondo accademico debba creare sempre più condizioni e occasioni per i giovani che vogliano ricercare, altrimenti rischia di rimanere indietro e non intercettare i nuovi talenti. Investire nel futuro, parola cara alla prof.ssa Moraci, vuol dire investire in ricerca e sviluppo in tutti i settori. Sottolineando che, al fine di ampliare le possibilità lavorative in ambito accademico, è fondamentale iniziare a considerare l’Università come investimento e non come perdita!

Bisogna lavorare e impegnarsi, ma questo non esclude il desiderio di costruirsi una famiglia. IN questo senso va il suo lavoro con gli Stati generali delle Donne. Se fondamentale è organizzarsi a livello privato, non mollare e perseguire i propri obiettivi, altrettanto importante è combattere per avere quei servizi che possano facilitare il bilanciamento della vita privata e della vita lavorativa soprattutto delle donne.

In conclusione, alla domanda di come si sente nell’essere considerata tra le 100 donne che stanno cambiando l’Italia, la prof.ssa Moraci afferma: “Sono soddisfatta, ma non mi fermo, ora coerentemente al mio ruolo di docente mi comporterò un po’ da “pantera grigia”, supportando e aiutando i miei figli, i miei studenti, i giovani e le giovani donne a credere che ce la possono fare”.

Segretaria Ned

www.neweuropeandream.eu