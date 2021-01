Strada pericolosa, dossi davanti alla Guardia costiera

TERMOLI. Il problema della velocità delle auto che sfrecciano, indisturbate, per le vie di Termoli, non è nuovo: così come non sono recenti i problemi legati alla sicurezza dei numerosi pedoni che, per motivi di svago o di necessità, si trovano a camminare per le strade termolese. Per tutelare la sicurezza dei cittadini, in viale della Guardia Costiera arrivano i dossi artificiali.

L’ordinanza è di oggi e porta la firma del Capitano di Fregata (CP) Amedeo Nacarlo.

Questo il testo competo dell’ordinanza:

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Amedeo NACARLO, Capo del Compartimento, del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTO il “Codice della Strada” approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, in particolare l’art. 6 comma 7;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 38 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti avente come titolo “Competenze in materia di viabilità in ambito portuale”;

VISTA l’Ordinanza n. 22/20 in data 17 giugno 2020, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di circolazione stradale nell’ambito del Porto di Termoli;

VISTA l’Ordinanza n. 30/2018 in data 13 Giugno 2018 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento del porto di Termoli”, e le successive modifiche ed integrazioni intervenute;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni sia di cittadini, che fruiscono dei servizi offerti dall’Amministrazione, che di Militari e Civili dipendenti, sulla necessità di interventi finalizzati alla limitazione di velocità dei veicoli che transitano su Viale della Guardia Costiera, precisamente in prossimità/ridosso degli accessi alle sedi di questa Capitaneria di porto, che rappresentano, peraltro, l’unico sbocco sulla via pubblica in caso di emergenza;

VISTI gli atti d’Ufficio;

CONSIDERATO che con il foglio prot. n. 26101 in data 30.12.2020 la Regione Molise è stata avvisata dell’indifferibile necessità di installazione di n° 2 dossi artificiali in prossimità della sede della Capitaneria di porto di Termoli;

VISTO l’articolo 9 della legge 88/01;

VISTO l’art. 179 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il quale prevede l’istallazione di dossi artificiali;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

Dispositivo

- L’installazione e la posa di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali, in conglomerato bituminoso, rallenta traffico (T&P srl Decr. Min. LL.PP. 4463-7-8-1998), in Viale della Guardia Costiera in prossimità dei civici n° 38 e n° 29;

- L’implementazione, ad una distanza di almeno 20 mt. prima del dosso, della prevista segnaletica verticale di indicazione di dossi artificiali.

Art. 2

Entrata in vigore e regime sanzionatorio

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e si intende revocata ogni precedente disciplina della circolazione stradale in contrasto con essa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.