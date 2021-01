Risale al 52,54% la campagna vaccinale in Molise, somministrate 4.124 dosi

TERMOLI. Le dosi somministrate in Molise del vaccino Pfizer-BioNTech sono diventate 4.124 nella giornata di oggi, su 7.850 dosi consegnate. Evidentemente non sono state prese in considerazione ancora quelle consegnate oggi all'ospedale San Timoteo, poiché il dato è stabile rispetto a ieri, mentre i vaccini fanno passare il Molise, in questo nuovo step al 52,54%.

Del totale di vaccinati, il 64% sono donne, il 36% maschi.