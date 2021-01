Vaccini in Molise: somministrate 4.536 dosi, di cui 852 all'ospedale San Timoteo

CAMPOBASSO. Salgono sia le dosi consegnate, poiché sono state contabilizzate quelle ricevute ieri dall'ospedale San Timoteo, che quelle somministrate in Molise. Parliamo dei vaccini Pfizer-BioNTech, inoculati in 4.536 sulle 8.825 disponibili tra operatori sanitari, socio-sanitari e ospiti delle Rsa e case di riposo, pari al 51,4%. Dosi somministrate per il 35% ai maschi e per il 65% alle donne. Altre 114 le dosi somministrate all'ospedale San Timoteo.