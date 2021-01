Messa in sicurezza del Sinarca, il Comune bussa al bando per le spese di progettazione

TERMOLI. Anche in piena emergenza sanitaria, sul territorio restano anche altre criticità, senza ombra di dubbio una di queste è l’assetto del territorio e i rischi derivanti dal dissesto idro-geologico.

Punto debole a Nord della città di Termoli è l’alveo del Sinarca, avvezzo a esondare quando ci sono eventi atmosferici particolarmente intensi, con disagi evidenti e anche pericolo per la circolazione stradale.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 dicembre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali, accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale; il Comune di Termoli in conformità all'avviso intende richiedere il contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza per l'anno 2021 per interventi di messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca mediante la voci di adeguamento e rifacimento di infrastrutture pubbliche interferenti e interventi di messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca mediante la vori di rialzo degli argini e risagomatura dell'alveo.

Considerate le scadenze, è stato richiesto al Settore Lavori pubblici, guidato dall’ingegnere capo Gianfranco Bove, di produrre la documentazione utile per l'adesione all'iniziativa, nel rispetto delle prescrizioni dell'avviso.

Dalla stima effettuata dall'ufficio tecnico è emerso che il fabbisogno finanziario per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi su indicati sono 350.840 euro.

La Giunta Roberti ha così deliberato di partecipare all'avviso pubblico per l'ammissione a contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza per l'anno 2021; avanzando istanza di candidatura per l'ammissione a contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di messa in sicurezza dell’alveo del torrente Sinarca.