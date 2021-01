CAMPOBASSO. Doppia protesta sull'emergenza sanitaria oggi a Campobasso e uno dei due picchetti di dissenso è stato promosso dalla Usb Molise, che numerose volte ha detto la propria, sia davanti alla sede della Giunta regionale, che, come oggi, dinanzi a Palazzo D'Aimmo.

Un presidio dei lavoratori della sanità del Molise iscritti alla sigla sindacale, previsto dalle 10 alle 15, al fine di risolvere la questione denunciata mediante la modificazione dei contratti con partita Iva del personale infermieristico e degli operatori socio-assistenziali, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, così come previsto dall’art. 2 del decreto Cura Italia, utilizzando, in tal modo, le esperienze maturate sul campo dal medesimo personale nel periodo di loro impiego nel Servizio sanitario regionale.

