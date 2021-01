CAMPOBASSO. Clima teso nella mattinata di oggi nel capoluogo, una delle dueiniziative sulla sanità si è manifestata davanti all'ospedale Cardarelli di Campobasso, protesta popolare organizzata dal Soa e da altri comitati.

Ad annunciare la protesta, tramite il suo profilo facebook, era stato Andrea Di Paolo, operaio della zona industriale termolese, «Nella nostra regione Molise abbiamo costruito con intenti una lotta ben precisa come aggregazione dei liberi cittadini per la sanità pubblica che di fatto rispetto ai classici comitati istituzionali poltronisti e filosofi stiamo portando avanti le istanze dalla base a cominciare da chi subisce la malasanità sulla propria pelle, questo lo dico perché le lotte non si inventano ma si fortificano soprattutto oggi dove la situazione in regione con l'emergenza Covid é precipitata, dove tutto lo scatafascio della sanità pubblica ha dimostrato lo schifo e il pieno disagio per interi territori, cittadini. Qui si muore e non solo di Covid».

Nutrita la partecipazione e toni accesi, come mostrano le immagini gentilmente concesseci da TeleRegione Molise.