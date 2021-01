Nuovo Cup all'Asrem, aumentano i disagi

TERMOLI. Il nuovo sistema centralizzato del Cup, quello che ormai è stato esternalizzato, con l’aggiudicazione dell’appalto da parte della Regione Molise e dell’Asrem, sta creando non pochi grattacapi. «Sono stata in fila dalle 8 – ci ha riferito, piccata non in modo lieve, una delle utenti che giornalmente con pazienza cercano di guadagnare numeretto e sportello, al distretto Asrem – ma dopo alcune ore ci hanno rimandato a casa, a causa di errori di sistema e mancato riconoscimento delle ricette, ora devo tornare dal medico di famiglia e poi di nuovo al Cup, e c’è anche la pandemia, non solo la perdita di tempo». Una di tante testimonianze. Caos, fila, folla e tempi interminabili al Cup con il nuovo sistema. E’ quanto ci viene segnalato da settimane.

«Tutto viene gestito con una lentezza impressionante. «C'è una folla enorme di persone perché, a causa del sistema di accettazione, sono lentissime le prenotazioni (si sottolinea non per colpa degli operatori Cup) – riferisce coraggiosamente il patologo clinico Giancarlo Totaro - da qualche giorno va avanti questa storia ed i pazienti non pervengono al laboratorio, (come anche per gli altri servizi), che praticamente è fermo. Se questo è il nuovo sistema di accettazione Cup è meglio urgentemente e quanto prima tornare a quello vecchio. Non si sa più cosa rispondere ai pazienti che vogliono fare le analisi ma non hanno la ricetta autorizzata. Mai successa prima una cosa del genere. Il laboratorio a causa di questa disfunzione è un deserto. Non è accettabile che il laboratorio sia fermo con tutte le persone che numerosissime ne hanno bisogno, anche per le urgente, a causa di un sistema Cupdove il cittadino è trasformato in un numero invece di essere un paziente. E' pazzesco poi in tempi di Covid una folla di quel genere in ospedale.

Di punto in bianco a causa di un sistema inadeguato rimaniamo a braccia conserte a "rubare lo stipendio”. Ma chi le pensa queste cose?» In particolare, ieri mattina il Cup Asrem avrebbe lavorato coi numeri presi dal numeratore il giorno prima e ieri pomeriggio ci volevano ancora oltre 2 ore e mezzo di fila per prenotare esami che si potrebbero tranquillamente effettuare in giornata senza far tornare le persone, a detta degli stessi operatori sanitari. Non a caso, è partita anche una missiva, che ci ha girato lo stesso Totaro, diretta all’Asrem. «Con il nuovo sistema di accettazione prenotazione Cup da qualche giorno praticamente in laboratorio a Termoli stiamo con poco eufemismo "a braccia conserte" mentre c'è folla e fila nella sala di aspetto e agli sportelli del Cup. Si eseguono le direttive dell'azienda ma si trova doveroso dichiarare che non è civile tacere rispetto ad una tale situazione nella quale vince solo la burocrazia ed i pazienti si trasformano in numeri con i rischi connessi alle prestazioni non differibili che numerose vengono eseguite presso il laboratorio di Termoli "quotidianamente".

Senza considerare le conseguenze possibili di tali assembramento in ospedale in ottica di contagi Covid. Si prega voler intervenire con urgenza».