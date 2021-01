MOLISE. Quanto piace il Molise ai forestieri? Da impazzire, a giudicare da quanto, questa terra un tempo sconosciuta, sia in grado di affascinare tutti. Meta ambita dai turisti che trovano, in questa landa incontaminata, paesaggi mozzafiato in grado di rispecchiare i gusti di tutti, epicentro di tradizioni agroalimentari che affondano le radici nell’antichità, il Molise viene spesso citato, a sua insaputa, sulla stampa nazionale che ne apprezza la genuinità e la varietà di prodotti e territori.

Proprio l’antica arte culinaria, con tradizioni agroalimentari dal tocco magico, prodotti gastronomici di punta e l’arte di arrangiarsi in cucina (ne è un esempio il gruppo su Facebook e Whatsapp nato durante la pandemia), è stata recentemente (ri)scoperta dalla rivista nazionale del settore “La Cucina Italiana”: il mensile di gastronomia, fondato nel 1929, conta più di 130 pagine tra ricette e viaggi nell’Italico Stivale dal titolo “Il Bel Paese” «per riscoprire il gusto, non solo a tavola, di visitare le regioni», si legge nella rubrica.

Non stupisce che la redazione, nella rivista in edicola questo mese, abbia voluto dedicare una sezione apposita alla nostra regione. La serie, alla scoperta di luoghi incontaminati e genuini, porta la firma di Sara Magro e Valentina Vercelli, mentre le ricette sono state curate da Joëlle Néderlants accompagnate dalle foto di Riccardo Lettieri.

Il Molise che «zitto zitto si è portato avanti» è descritto come «un posto che conoscono in pochi, con borghi trasformati in alberghi di charme, i ristoranti di pesce sull’Adriatico e un museo di arte contemporanea», accompagnata da una splendida foto di Pesche, il paese-presepe della provincia di Isernia.

A pagina 89 c’è l’omaggio a Termoli, con parole lusinghiere ed una descrizione accurata di quanto la resilienza del luogo e la caparbietà dei suoi abitanti abbiano salvato la perla dell’Adriatico: «Il nucleo storico risalente all’epoca di Federico II soffriva di un grave spopolamento finché non si è innescato un meccanismo virtuoso. Nel 2002 Manuela Cucoro e il marito Rino Alfieri sono tornati per viverci e hanno comprato alcune case creando il primo albergo diffuso: la locanda Alfieri. Un percorso analogo lo ha fatto Fabrizio Vincitorio con la Residenza Sveva. Così sono cresciuti i turisti, hanno aperto bar, ristoranti e nuovi b&b».

«A Termoli c’è l’Adriatico, ci sono moderni beach club e qualche vecchio trabucco. C’è il porto dove arrivano pescherecci con il pesce fresco da arrostire o per fare il classico brodetto e dove partono i traghetti per le Isole Tremiti», si legge ancora. Ultima menzione, ma non per importanza, al Macte: «E poi c’è il Macte, il Museo di Arte Contemporanea, con una direttrice da curriculum internazionale».

Il viaggio continua attraverso i vitigni, i vini e le specialità tra cui spiccano i fusilli, le cicerchie, la pampanella, il caciocavallo di Agnone, la signora di Conca Casale e il tortarello. Immancabile, visto che di cucina si parla, la ricetta tipica: la redazione ha scelto i Cavatelli al sugo di maiale. Che dire? Grazie a ‘La Cucina Italiana’ e buon appetito a voi, amici di TermoliOnLine, con la ricetta selezionata per noi.